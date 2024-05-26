Глен Пауэлл-младший вернется с того света в ремейке комедии «Небеса могут подождать»

Глен Пауэлл-младший
сыграет в ремейке фэнтези-комедии Уоррена Битти
и Бака Хенри
«Небеса могут подождать
», уверяет THR
.
Над сценарием фильма студии Paramount корпит Стивен Гейган
. Поговаривают, что главному герою вновь поменяют профессию.
Оригинал 1978 года рассказывает о страстном футболисте Джо Пендлетоне, который умер раньше срока и вернулся на землю в качестве промышленника. Битти не только снял фильм, но также адаптировал для него одноименную пьесу Гарри Сигала и исполнил главную роль. На счету картины девять номинаций на «Оскар» и три «Золотых глобуса».
Пьеса Сигала уже была неоднократно экранизирована. В классической ленте 1941 года «А вот и мистер Джордан
» воскресшего боксера воплотил Роберт Монтгомери
, а комедию «Обратно на Землю
», вышедшую в 2001-м, возглавил Крис Рок
.
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