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Глен Пауэлл-младший вернется с того света в ремейке комедии «Небеса могут подождать»

26 мая
2024 год

Новости кино >>
26 мая 2024
Глен Пауэлл-младший сыграет в ремейке фэнтези-комедии Уоррена Битти и Бака Хенри «Небеса могут подождать», уверяет THR.

Над сценарием фильма студии Paramount корпит Стивен Гейган. Поговаривают, что главному герою вновь поменяют профессию.

Глен Пауэлл-младший вернется с того света в ремейке комедии «Небеса могут подождать»
фото: theplaylist.net

Оригинал 1978 года рассказывает о страстном футболисте Джо Пендлетоне, который умер раньше срока и вернулся на землю в качестве промышленника. Битти не только снял фильм, но также адаптировал для него одноименную пьесу Гарри Сигала и исполнил главную роль. На счету картины девять номинаций на «Оскар» и три «Золотых глобуса».

Пьеса Сигала уже была неоднократно экранизирована. В классической ленте 1941 года «А вот и мистер Джордан» воскресшего боксера воплотил Роберт Монтгомери, а комедию «Обратно на Землю», вышедшую в 2001-м, возглавил Крис Рок.
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А вот и мистер ДжорданНебеса могут подождатьОбратно на Землю

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