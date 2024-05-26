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Пол Беттани вернется к роли Вижна в сольном сериале супергероя

26 мая
2024 год

Новости кино >>
26 мая 2024
Marvel и Disney+ готовят сольное шоу про робота-андроида Вижна. Персонажа вновь сыграет Пол Беттани, уточняет Variety.

Пол Беттани вернется к роли Вижна в сольном сериале супергероя
фото: variety.com

Действие сольника развернется после финала сериала «Ванда/Вижн», вышедшего в 2021-м. Шоураннером назначен Терри Маталас, работавший над «Звездным путем: Пикаром». Премьера намечена на 2026 год.

Ранее Беттани воплотил популярного марвеловского супергероя в кинокомиксах «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности».
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