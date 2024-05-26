Пол Беттани вернется к роли Вижна в сольном сериале супергероя

Marvel и Disney+ готовят сольное шоу про робота-андроида Вижна. Персонажа вновь сыграет Пол Беттани
, уточняет Variety
.
Действие сольника развернется после финала сериала «Ванда/Вижн
», вышедшего в 2021-м. Шоураннером назначен Терри Маталас, работавший над «Звездным путем: Пикаром
». Премьера намечена на 2026 год.
Ранее Беттани воплотил популярного марвеловского супергероя в кинокомиксах «Мстители: Эра Альтрона
», «Первый мститель: Противостояние
» и «Мстители: Война бесконечности
».
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