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Кайл Маклахлен составит компанию Джулианне Мур и Сидни Суини в триллере «Долина Эхо»

26 мая
2024 год

Новости кино >>
26 мая 2024
Кайл Маклахлен, Фиона Шоу и Эдмунд Донован составят компанию Джулианне Мур, Сидни Суини и Доналу Глисону в триллере «Долина Эхо» (Echo Valley), сообщает Deadline.

В центре сюжета — Кейт (Мур), живущая на уединенной и живописной ферме «Долина Эхо». Оправившись от личной трагедии, она занимается уходом за лошадьми. Однажды поздно ночью на пороге дома появляется ее дочь Клэр (Суини), испуганная, продрогшая и со следами чужой крови на одежде. Картина расскажет, на что готова пойти мать ради спасения своего ребенка.

Кайл Маклахлен составит компанию Джулианне Мур и Сидни Суини в триллере «Долина Эхо»
фото: deadline.com

Маклахлен предстанет в качестве успешного адвоката Ричарда Гаррета, бывшего супруга Кейт. У него новая семья, и он считает свою дочь-наркоманку «денежной ямой». Шоу достался образ Джесси Оливер — лучшей подруги Кейт и дрессировщицы лошадей, Донован сыграет законченного наркомана Райана, а Глисон — местного преступника Джеки, вторгнувшегося в жизнь главной героини.

Режиссером выступит Майкл Пирс, над сценарием работал Брэд Ингелсби. Производством занимается Apple Studios.
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