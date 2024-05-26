Кайл Маклахлен составит компанию Джулианне Мур и Сидни Суини в триллере «Долина Эхо»

Кайл Маклахлен
, Фиона Шоу
и Эдмунд Донован составят компанию Джулианне Мур
, Сидни Суини
и Доналу Глисону
в триллере «Долина Эхо» (Echo Valley), сообщает Deadline
.
В центре сюжета — Кейт (Мур), живущая на уединенной и живописной ферме «Долина Эхо». Оправившись от личной трагедии, она занимается уходом за лошадьми. Однажды поздно ночью на пороге дома появляется ее дочь Клэр (Суини), испуганная, продрогшая и со следами чужой крови на одежде. Картина расскажет, на что готова пойти мать ради спасения своего ребенка.
Маклахлен предстанет в качестве успешного адвоката Ричарда Гаррета, бывшего супруга Кейт. У него новая семья, и он считает свою дочь-наркоманку «денежной ямой». Шоу достался образ Джесси Оливер — лучшей подруги Кейт и дрессировщицы лошадей, Донован сыграет законченного наркомана Райана, а Глисон — местного преступника Джеки, вторгнувшегося в жизнь главной героини.
Режиссером выступит Майкл Пирс
, над сценарием работал Брэд Ингелсби
. Производством занимается Apple Studios.
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