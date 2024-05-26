Джеффри Райт вновь окажется в мире игры «Одни из нас»

Джеффри Райт
повторит роль лидера группировки боевиков Айзека из The Last of Us Part II во втором сезоне экранизации игровой серии «Одни из нас
», уверяет Variety
.
Ранее к сериалу присоединились Кейтлин Дивер
в качестве главной антагонистки Эбби и Изабела Монер
, которой доверили роль Дины — не последнего человека в жизни Элли в исполнении Беллы Рэмси
. В продолжении шоу HBO также появятся Янг Мазино в образе Джесси, Тати Габриэль
в качестве Норы и Кэтрин О'Хара
. Педро Паскаль
вернется к роли Джоэла.
В режиссерскую команду продолжения, основанного на видеоигре The Last of Us Part II, вошли вместе с соавторами сериала Крэйгом Мазином
и Нилом Дракманном Марк Майлод
, Кейт Херрон
, Стивен Уильямс
, Питер Хор
и Нина Лопес-Коррадо.
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