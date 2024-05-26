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Джеффри Райт вновь окажется в мире игры «Одни из нас»

26 мая
2024 год

Новости кино >>
26 мая 2024
Джеффри Райт повторит роль лидера группировки боевиков Айзека из The Last of Us Part II во втором сезоне экранизации игровой серии «Одни из нас», уверяет Variety.


Ранее к сериалу присоединились Кейтлин Дивер в качестве главной антагонистки Эбби и Изабела Монер, которой доверили роль Дины — не последнего человека в жизни Элли в исполнении Беллы Рэмси. В продолжении шоу HBO также появятся Янг Мазино в образе Джесси, Тати Габриэль в качестве Норы и Кэтрин О'Хара. Педро Паскаль вернется к роли Джоэла.

В режиссерскую команду продолжения, основанного на видеоигре The Last of Us Part II, вошли вместе с соавторами сериала Крэйгом Мазином и Нилом Дракманном Марк Майлод, Кейт Херрон, Стивен Уильямс, Питер Хор и Нина Лопес-Коррадо.
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