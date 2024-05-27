Любовь Аксенова встретится с собственным прошлым во втором сезоне сериала «Жить жизнь»

В новом сезоне Аня (Любовь Аксенова) начинает догадываться, что стала пешкой в чьей-то большой игре, а ключ к разгадке, скорее всего, кроется в закрытом Клубе, где молодых людей обучают продвинутым техникам пикапа. Или, может, его стоит поискать у новой знакомой Софии, совсем еще юной девушки, которая так напоминает Аню в молодости? Надеясь уберечь Софию от собственных ошибок, Богинская поставит под удар тех, кто ей близок и дорог, и встретится лицом к лицу с собственным прошлым. А отношения с Матвеем (Роман Васильев) поставят перед ней еще один сложный вопрос: настоящие ли это чувства или все же болезненная зависимость?
«Аню и Матвея мы оставили в точке уверенности, что самый сложный перевал под названием “порвать с прошлым” уже пройден. Но дальше герои столкнутся с реальностью. А в реальности Матвей — все еще манипулятор, а Аня — все еще жертва. Да и откреститься от прошлого — не такая простая задачка, как кажется на первый взгляд. Смогут ли наши герои выйти из своих привычных ролей и прийти к настоящей любви и доверию — это то, за чем зритель будет следить во втором сезоне. Также мы будем говорить о детских травмах, об их влиянии на взрослую жизнь человека и о том, как он добивается любви манипулятивными методами. Просто потому, что других он не знает и с детства отравлен нелюбовью. В целом, второй сезон продолжает и раскрывает тему настоящей любви и подмены этого понятия, но уже на более глубоком уровне», — рассказывает Дарья Мороз, которая также выступила шоураннером и соавтором сценария.
Режиссерское кресло второго сезона занял Михаил Вайнберг. Важной фигурой второго сезона станет новая героиня София, IT-гений с туманным прошлым и новый руководитель Клуба, у которого свои цели и еще более эксцентричные методы, чем у предшественника. Появятся в сериале и герои, на которых в первом сезоне только намекали, оставляя за кадром. Имена актеров, которые присоединятся ко второму сезону «Жить жизнь», пока держатся в секрете. Но уже известно, что к своим персонажам вернутся Влад Ценев, Игорь Гордин, Даниил Воробьев, Анастасия Крылова, Юлия Джулай и другие.
Вместе с командой первого сезона над сценарием в этот раз работала исполнительница главной роли Любовь Аксенова. «Я с глубоким уважением и благодарностью отношусь к возможности поделиться мнением: это ответственное и важное событие для меня, как для актрисы. Надеюсь, нам удалось развить характер героини, несмотря на те трудности, с которыми ей предстоит встретиться. Если в прошлом сезоне Аня пыталась разобраться, почему отношения с мужчинами в ее жизни всегда заканчиваются круговоротом манипуляций и страданий, то в продолжении она ставит на кон прошлую жизнь, чтобы освободиться и стать собой. Аня все еще чувствует значимость своего бывшего мужа Стаса. Она старалась сделать его счастливым, забывая о себе и своих желаниях. В новом сезоне Богинская задает себе вопрос: а какая я, если убрать влияние мужчин и окружения?», — добавляет актриса.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
О будущем своего героя рассуждает и актер Роман Васильев: «Всегда есть желание хеппи-энда для персонажей, как бы банально или приторно это ни звучало. Было бы здорово увидеть, как Аня и Матвей помогают залечить друг другу перебитые сердца. Главное — они поняли, что это возможно, остальное зависит от их внутреннего выбора. Приживется ли в каждом из них чистое чувство? Как оно изменит наших героев? Как не испугаться внутренних перемен в себе? Особенно когда ты привык жить совершенно по-другому. На эти вопросы нам предстоит дать ответ во втором сезоне».
Премьера первого сезона «Жить жизнь» состоялась эксклюзивно в онлайн-кинотеатре START в апреле 2023 года. Сериал написан по мотивам одноименного романа Анны Богинской, которая выступает консультантом команды авторов проекта. «Жить жизнь» стал сотым по счету originals START и девять недель держался в топ-10 самых популярных сериалов в рейтинге Кинопоиск Pro, где добирался и до первой строчки. Любовь Аксенову за роль Анны Богинской признали лучшей актрисой интернет-сериала по версии V Национальной премии в области веб-контента. На сегодняшний день проект посмотрели более 4 миллионов домохозяйств.
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