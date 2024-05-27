Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Премьера комедии «Ткачевы на связи» с Максимом Лагашкиным, Мариной Васильевой и Ингой Оболдиной состоится 10 июня

27 мая
2024 год

Новости кино >>
27 мая 2024
Премьера комедийного сериала Дмитрия Булейко «Ткачевы на связи» состоится 10 июня на ТНТ. Это история о семье, члены которой хоть и живут в разных городах, но продолжают оставаться полноценной семьей. Роли исполнили Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина, Андрей Федорцов, Никита Павленко, Дарья Руденок, Артур Бесчастный и другие, сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера комедии «Ткачевы на связи» с Максимом Лагашкиным, Мариной Васильевой и Ингой Оболдиной состоится 10 июня
фото: пресс-служба ТНТ

В России сотни тысяч семей разделены большими расстояниями: люди перебираются в большие города, чтобы строить карьеру, и ищут личное счастье в разных уголках нашей страны. Так произошло и с Ткачевыми: главная героиня Наташа (Марина Васильева) уехала в Москву с мечтой стать архитектором, ее родители (Инга Оболдина и Андрей Федорцов) остались в Екатеринбурге и разошлись, а родная сестра Надя (Дарья Руденок) вышла замуж за Диму (Никита Павленко), родила ребенка и переехала в маленький городок Ирбит Свердловской области.
Наташа испытывает чувство вины за то, что бросила семью, и постоянно старается по видеосвязи решать их проблемы.

«Тема сериала мне очень близка, поскольку я сам живу на расстоянии со своими родственниками. Мы с мамой часто созваниваемся по видео. В сериале у нас есть сцена, где мама героини Наташи звонит ей и начинает показывать какие петуньи она посадила на балконе, и моя мама делает точно также. Так что все это взято из нашей реальной жизни», — говорит режиссер проекта Дмитрий Булейко.

При этом самой Наташе тоже непросто: в архитектурном бюро она постоянно терпит сексисткие шуточки босса (Артур Бесчастный), а параллельно переживает из-за того, что ее планы на идеальную жизнь далеки от исполнения. Наташа живет с Михаилом (Максим Лагашкин), который намного старше ее и не говорит об этом родителям, чтобы избежать не только неодобрения, но и назойливого вмешательства мамы в свою личную жизнь. Кроме этого, Наташа до конца не уверена, стоит ли ей связывать свою жизнь именно с этим человеком. Несмотря на все трудности, Ткачевы стараются регулярно поддерживать связь и друг друга, и оставаться нормальной семьей даже на большом расстоянии друг от друга.

«Это не просто комедийная история про семью. Это история и про любовь, которая редко бывает без препятствий. Мой персонаж фактически не имеет отношения к Ткачевым, но он очень хочет стать частью семьи своей любимой девушки Наташи и пытается найти контакт с ее родными», — подчеркивает Максим Лагашкин.

Премьера комедии «Ткачевы на связи» с Максимом Лагашкиным, Мариной Васильевой и Ингой Оболдиной состоится 10 июня
фото: пресс-служба ТНТ

Производством комедии занималась компания Good Story Media, в съемки проект заходил под рабочим названием «Разделенная семья», но затем получил новое название. Генеральным продюсером сериала выступает Артем Логинов, а креативными продюсерами и авторами сценария — Наталия Пенькова и Иван Забегаев. В сценарную группу, помимо них, вошли Дарья Шпенькова, Дарья Романская, Антон Николаенко, Олег Гольдфайн и Илья Петрухин.

Пилотный эпизод проекта был показан в рамках внеконкурсной программы фестиваля телесериалов «Пилот» в Иваново в 2022 году. Съемки сезона, состоящего из 17 серий, прошли в Москве и Московской области.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина и Андрей Федорцов стали «Разделенной семьей»
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Артур БесчастныйДмитрий БулейкоМарина ВасильеваОлег ГольдфайнИван ЗабегаевМаксим ЛагашкинАртём ЛогиновАнтон НиколаенкоИнга ОболдинаНикита ПавленкоИлья ПетрухинДарья РуденокАндрей Федорцов
фильмы
Разделенная семья

фотографии >>
Премьера комедии «Ткачевы на связи» с Максимом Лагашкиным, Мариной Васильевой и Ингой Оболдиной состоится 10 июня фотографии
Премьера комедии «Ткачевы на связи» с Максимом Лагашкиным, Мариной Васильевой и Ингой Оболдиной состоится 10 июня фотографии
Премьера комедии «Ткачевы на связи» с Максимом Лагашкиным, Мариной Васильевой и Ингой Оболдиной состоится 10 июня фотографии
Премьера комедии «Ткачевы на связи» с Максимом Лагашкиным, Мариной Васильевой и Ингой Оболдиной состоится 10 июня фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тофик Мовлави
24 мая ушёл из жизни актёр Тофик Мовлави.

День рождения >>

Сергей Агафонов
Кристина Александрова
Варвара Андреева
Алла Ельяшевич
Игорь Литовкин
Анна Молчанова
Юрий Родионов
Вячеслав Шалевич
Мария Шукшина
Пол Беттани
Паоло Бригулья
Мари Бюнель
Ирасема Дилиан
Кристофер Ли
Джозеф Файнс
Ладислав Худик
все родившиеся 27 мая >>

Афиша кино >>

Маленький Будда
драма, исторический фильм
Великобритания, Франция, Италия, Лихтенштейн, 1993
Винни-Пух: Кровь и мёд 2
триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2024
Мария Монтессори: Воспитание любовью
биография, драма
Франция, 2024
(Не)идеальные мужчины
комедия
Италия, 2023
Беспредельные путешествия во времени
криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Австралия, 2023
Как стать королём
комедия, мелодрама
США, 2023
Круиз. В поисках сокровищ
приключения, семейное кино
Нидерланды, 2022
Мёртвые не причиняют боли
вестерн, драма, мелодрама
Дания, Канада, Мексика, 2023
Незнакомцы. Начало
фильм ужасов
США, 2024
Полная паранойя
триллер
Норвегия, 2023
Сплетение судеб
драма, экранизация
Бельгия, Италия, Канада, Франция, 2023
Суперпташки: Улётная миссия
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Испания, Италия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен