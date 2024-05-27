Премьера комедии «Ткачевы на связи» с Максимом Лагашкиным, Мариной Васильевой и Ингой Оболдиной состоится 10 июня

В России сотни тысяч семей разделены большими расстояниями: люди перебираются в большие города, чтобы строить карьеру, и ищут личное счастье в разных уголках нашей страны. Так произошло и с Ткачевыми: главная героиня Наташа (Марина Васильева) уехала в Москву с мечтой стать архитектором, ее родители (Инга Оболдина и Андрей Федорцов) остались в Екатеринбурге и разошлись, а родная сестра Надя (Дарья Руденок) вышла замуж за Диму (Никита Павленко), родила ребенка и переехала в маленький городок Ирбит Свердловской области.
Наташа испытывает чувство вины за то, что бросила семью, и постоянно старается по видеосвязи решать их проблемы.
«Тема сериала мне очень близка, поскольку я сам живу на расстоянии со своими родственниками. Мы с мамой часто созваниваемся по видео. В сериале у нас есть сцена, где мама героини Наташи звонит ей и начинает показывать какие петуньи она посадила на балконе, и моя мама делает точно также. Так что все это взято из нашей реальной жизни», — говорит режиссер проекта Дмитрий Булейко.
При этом самой Наташе тоже непросто: в архитектурном бюро она постоянно терпит сексисткие шуточки босса (Артур Бесчастный), а параллельно переживает из-за того, что ее планы на идеальную жизнь далеки от исполнения. Наташа живет с Михаилом (Максим Лагашкин), который намного старше ее и не говорит об этом родителям, чтобы избежать не только неодобрения, но и назойливого вмешательства мамы в свою личную жизнь. Кроме этого, Наташа до конца не уверена, стоит ли ей связывать свою жизнь именно с этим человеком. Несмотря на все трудности, Ткачевы стараются регулярно поддерживать связь и друг друга, и оставаться нормальной семьей даже на большом расстоянии друг от друга.
«Это не просто комедийная история про семью. Это история и про любовь, которая редко бывает без препятствий. Мой персонаж фактически не имеет отношения к Ткачевым, но он очень хочет стать частью семьи своей любимой девушки Наташи и пытается найти контакт с ее родными», — подчеркивает Максим Лагашкин.
фото: пресс-служба ТНТ
Производством комедии занималась компания Good Story Media, в съемки проект заходил под рабочим названием «Разделенная семья», но затем получил новое название. Генеральным продюсером сериала выступает Артем Логинов, а креативными продюсерами и авторами сценария — Наталия Пенькова и Иван Забегаев. В сценарную группу, помимо них, вошли Дарья Шпенькова, Дарья Романская, Антон Николаенко, Олег Гольдфайн и Илья Петрухин.
Пилотный эпизод проекта был показан в рамках внеконкурсной программы фестиваля телесериалов «Пилот» в Иваново в 2022 году. Съемки сезона, состоящего из 17 серий, прошли в Москве и Московской области.
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