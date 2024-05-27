Исполнилось 90 лет со дня рождения Вячеслава Шалевича

Сегодня, 27 мая, исполнилось 90 лет со дня рождения заслуженного и народного артиста РСФСР, «рыцаря Вахтанговского театра»
, академика Российской академии кинематографических искусств «Ника», доцента ГИТИСа, театрального деятеля, популярного советского и российского актера театра, кино и телевидения Вячеслава Шалевича
.
Вячеслав Анатольевич
родился 27 мая 1934 года в Москве. В 1958-м окончил Высшее театральное училище им. Б.В. Щукина, а в 1979-м — Высшие режиссёрские курсы при ГИТИСе. Сразу по окончании Щукинского училища был принят в труппу театра имени Вахтангова
, играл в знаменитых вахтанговских постановках, в числе которых «Принцесса Турандот
», «Конармия
», «Миллионерша
», «Леший
», «Чайка» и «Без вины виноватые». С 1998-го по 2011-й являлся художественным руководителем Московского драматического театра имени Рубена Симонова
. Среди его режиссерских постановок — «А вы, товарищ?
», «Тринадцатый председатель
», «Али-баба и сорок разбойников» и «Брызги шампанского».
На счету актера более 100 ролей. Дебютными для него стали эпизодическое появление в качестве соседа Васи по общежитию в «Добром утре
» Андрея Фролова
и образ офицера Алексея Швабрина в «Капитанской дочке
» Владимира Каплуновского
. В дальнейшем он снимался в таких картинах и сериалах, как «Барьер неизвестности
», «Виринея
», «Шестое июля
», «Красная площадь
», «Моя улица
», «Город под липами
», «Кодовое название "Южный гром"
», «Лекарство против страха
», «Потерпевшие претензий не имеют
», «Любовь немолодого человека
», «Американский дедушка
», «Мастер и Маргарита
», «Против течения
», «Московская сага
», «Брежнев
», «Звезда эпохи
» и «Дело гастронома № 1
», а также в легендарной телепередаче «Кабачок "13 стульев"
». К числу наиболее известных киноработ артиста относятся роль дипломата и разведчика Аллена Даллеса в «Семнадцати мгновениях весны
», спортсмена Анатолия Дуганова в «Хоккеистах
» и бакенщика Григория в «Трех тополях на Плющихе
». Много работал как актер дубляжа.
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1 декабря 2016-го 82-летнему Вячеславу Щалевичу стало плохо на сцене Вахтанговского театра. Ему вызвали скорую, врачи предложили госпитализацию, однако он отказался, и супруга увезла его домой. Но через два дня актера все-таки госпитализировали, и с тех пор он находился в реанимации. Мастера не стало 21 декабря того же года. Похоронен на Ваганьковском кладбище. При жизни был удостоен десятка престижных наград, включая Государственную премию РФ, Ордена Дружбы народов, Почета, Петра Великого и «За заслуги перед Отечеством», почетную грамоту Президента РФ, премию Правительства Москвы и Золотую медаль имени Ломоносова.
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