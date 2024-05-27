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Исполнилось 90 лет со дня рождения Вячеслава Шалевича

27 мая
2024 год

Новости кино >>
27 мая 2024
Сегодня, 27 мая, исполнилось 90 лет со дня рождения заслуженного и народного артиста РСФСР, «рыцаря Вахтанговского театра», академика Российской академии кинематографических искусств «Ника», доцента ГИТИСа, театрального деятеля, популярного советского и российского актера театра, кино и телевидения Вячеслава Шалевича.

Исполнилось 90 лет со дня рождения Вячеслава Шалевича
фото: aif.ru

Вячеслав Анатольевич родился 27 мая 1934 года в Москве. В 1958-м окончил Высшее театральное училище им. Б.В. Щукина, а в 1979-м — Высшие режиссёрские курсы при ГИТИСе. Сразу по окончании Щукинского училища был принят в труппу театра имени Вахтангова, играл в знаменитых вахтанговских постановках, в числе которых «Принцесса Турандот», «Конармия», «Миллионерша», «Леший», «Чайка» и «Без вины виноватые». С 1998-го по 2011-й являлся художественным руководителем Московского драматического театра имени Рубена Симонова. Среди его режиссерских постановок — «А вы, товарищ?», «Тринадцатый председатель», «Али-баба и сорок разбойников» и «Брызги шампанского».

На счету актера более 100 ролей. Дебютными для него стали эпизодическое появление в качестве соседа Васи по общежитию в «Добром утре» Андрея Фролова и образ офицера Алексея Швабрина в «Капитанской дочке» Владимира Каплуновского. В дальнейшем он снимался в таких картинах и сериалах, как «Барьер неизвестности», «Виринея», «Шестое июля», «Красная площадь», «Моя улица», «Город под липами», «Кодовое название "Южный гром"», «Лекарство против страха», «Потерпевшие претензий не имеют», «Любовь немолодого человека», «Американский дедушка», «Мастер и Маргарита», «Против течения», «Московская сага», «Брежнев», «Звезда эпохи» и «Дело гастронома № 1», а также в легендарной телепередаче «Кабачок "13 стульев"». К числу наиболее известных киноработ артиста относятся роль дипломата и разведчика Аллена Даллеса в «Семнадцати мгновениях весны», спортсмена Анатолия Дуганова в «Хоккеистах» и бакенщика Григория в «Трех тополях на Плющихе». Много работал как актер дубляжа.

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1 декабря 2016-го 82-летнему Вячеславу Щалевичу стало плохо на сцене Вахтанговского театра. Ему вызвали скорую, врачи предложили госпитализацию, однако он отказался, и супруга увезла его домой. Но через два дня актера все-таки госпитализировали, и с тех пор он находился в реанимации. Мастера не стало 21 декабря того же года. Похоронен на Ваганьковском кладбище. При жизни был удостоен десятка престижных наград, включая Государственную премию РФ, Ордена Дружбы народов, Почета, Петра Великого и «За заслуги перед Отечеством», почетную грамоту Президента РФ, премию Правительства Москвы и Золотую медаль имени Ломоносова.
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Исполнилось 90 лет со дня рождения Вячеслава Шалевича фотографии
Исполнилось 90 лет со дня рождения Вячеслава Шалевича фотографии
Исполнилось 90 лет со дня рождения Вячеслава Шалевича фотографии
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