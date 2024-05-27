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«Кто вы?»: Мэделин Петш встречает жутких гостей в отрывке из хоррор-слэшера «Незнакомцы. Начало»

27 мая
2024 год

Новости кино >>
27 мая 2024
Компания Global Film представила локализованный фрагмент фильма «Незнакомцы. Начало» культового режиссера Ренни ХарлинаСкалолаз», «Крепкий орешек 2», «Глубокое синее море»). В ролике звезда «Ривердэйла» Мэделин Петш остается одна в хижине в лесу, и к ней наведываются жуткие гости. Фильм выйдет в российский прокат 30 мая.

«Незнакомцы. Начало». Отрывок


По сюжету Майя и Райан решили отметить пятую годовщину, не подозревая, что она может стать их последней. Путешествуя на своем пикапе через всю страну, они совершают вынужденную остановку в маленьком городе, где местные жители, даже дети, встречают их с большим интересом. Оставаться в этом странном месте пара не хочет, но вынуждена провести ночь в доме, куда вскоре нагрянут безумцы в кукольных масках.

В картине также снялись Фрой Гутьеррез, Гэбриел Бассо, Рэйчел Шентон и Ричард Брэйк. Хоррор вышел в американский прокат 17 мая и показал в первый день лучший старт среди фильмов ужасов этого года. При бюджете 8,5 млн долларов лента уже заработала более 22 млн долларов и продолжает собирать кассу.

«Кто вы?»: Мэделин Петш встречает жутких гостей в отрывке из хоррор-слэшера «Незнакомцы. Начало»
фото: компания Global Film

Хоррор станет стартом большой франшизы. В настоящий момент уже отсняты следующие две части. Режиссером всей трилогии выступил Ренни Харлин.
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Звезда «Ривердэйла» Мэделин Петш спасается от безумцев в кукольных масках в трейлере хоррора «Незнакомцы. Начало»
персоны
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фильмы
Глубокое синее мореКрепкий орешек 2Незнакомцы. НачалоРивердейлСкалолаз

фотографии >>
«Кто вы?»: Мэделин Петш встречает жутких гостей в отрывке из хоррор-слэшера «Незнакомцы. Начало» фотографии
«Кто вы?»: Мэделин Петш встречает жутких гостей в отрывке из хоррор-слэшера «Незнакомцы. Начало» фотографии
«Кто вы?»: Мэделин Петш встречает жутких гостей в отрывке из хоррор-слэшера «Незнакомцы. Начало» фотографии
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