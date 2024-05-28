Не жалея живота своего: трейлер долгожданного аниме «Дни Сакамото» — криминальной комедии о скуфе

Издательство Shueisha
, стоящее за такими подростковыми хитами, как «Ван-Пис
», «Магическая битва
» и «Истребитель демонов
», объявило об экранизации еще одной культовой сёнэн-манги
. Фанаты ликуют: «Дни Сакамото
» Юто Судзуки
получат аниме-адаптацию от студии TMS Entertainment
(«Корзинка фруктов
», «Доктор Стоун
»). Премьеру обещают в январе 2025-го, а пока показали небольшой трейлер — у нас его можно посмотреть с русскими субтитрами.
Таро Сакамото — легендарный наемный убийца, которому нет равных. Однажды он решает остепениться, вешает пистолет на гвоздь, женится, становится отцом и… отращивает живот, полюбив домашнюю (и не только) кухню. Теперь бывший киллер — дородный владелец небольшого продуктового, однако Сакамото придется вспомнить смертоносные навыки, когда преступники начнут угрожать безопасности семьи.
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«Мой домашний герой» — приземленная криминальная драма о борьбе с якудза
Комедию про обывателя, чья гражданская наружность скрывает криминальное прошлое, снимает Масаки Ватанабэ
(«Бармен
»), сценарием занимается Таку Кисимото
(«Волейбол!
», «Гинтама
», «Рейтинг короля
»), а за дизайн персонажей отвечает Ё Морияма
(«Люпен III: Женщина по имени Фудзико Минэ
»). Голосом же Сакамото станет Сугита Томокадзу
— сэйю Рудеуса Грейрата из «Реинкарнации безработного
» и Джозефа Джостара из «Невероятных приключений ДжоДжо
».
Оригинальная манга Юто Судзуки выходит с апреля 2020 года в журнале Weekly Shonen Jump, а в 2022-м, отметив суммарный тираж в два миллиона копий, получила адаптацию в формате ранобэ (иллюстрированный роман). Слухи об экранизации активно курсировали последние недели — после того, как «Дни Сакамото» оказались в перечне планов Netflix на 2025 год.
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«Корзинка фруктов» — ромком о том, как взращивать доверие к людям
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