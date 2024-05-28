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Не жалея живота своего: трейлер долгожданного аниме «Дни Сакамото» — криминальной комедии о скуфе

28 мая
2024 год

Новости кино >>
28 мая 2024
Издательство Shueisha, стоящее за такими подростковыми хитами, как «Ван-Пис», «Магическая битва» и «Истребитель демонов», объявило об экранизации еще одной культовой сёнэн-манги. Фанаты ликуют: «Дни Сакамото» Юто Судзуки получат аниме-адаптацию от студии TMS EntertainmentКорзинка фруктов», «Доктор Стоун»). Премьеру обещают в январе 2025-го, а пока показали небольшой трейлер — у нас его можно посмотреть с русскими субтитрами.


Таро Сакамото — легендарный наемный убийца, которому нет равных. Однажды он решает остепениться, вешает пистолет на гвоздь, женится, становится отцом и… отращивает живот, полюбив домашнюю (и не только) кухню. Теперь бывший киллер — дородный владелец небольшого продуктового, однако Сакамото придется вспомнить смертоносные навыки, когда преступники начнут угрожать безопасности семьи.

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Комедию про обывателя, чья гражданская наружность скрывает криминальное прошлое, снимает Масаки ВатанабэБармен»), сценарием занимается Таку КисимотоВолейбол!», «Гинтама», «Рейтинг короля»), а за дизайн персонажей отвечает Ё МориямаЛюпен III: Женщина по имени Фудзико Минэ»). Голосом же Сакамото станет Сугита Томокадзу — сэйю Рудеуса Грейрата из «Реинкарнации безработного» и Джозефа Джостара из «Невероятных приключений ДжоДжо».

Не жалея живота своего: трейлер долгожданного аниме «Дни Сакамото» — криминальной комедии о скуфе

Оригинальная манга Юто Судзуки выходит с апреля 2020 года в журнале Weekly Shonen Jump, а в 2022-м, отметив суммарный тираж в два миллиона копий, получила адаптацию в формате ранобэ (иллюстрированный роман). Слухи об экранизации активно курсировали последние недели — после того, как «Дни Сакамото» оказались в перечне планов Netflix на 2025 год.

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TMS EntertainmentАнимацияанимесёнэнЭкранизацияЯпонское кино
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Не жалея живота своего: трейлер долгожданного аниме «Дни Сакамото» — криминальной комедии о скуфе фотографии
Не жалея живота своего: трейлер долгожданного аниме «Дни Сакамото» — криминальной комедии о скуфе фотографии
Не жалея живота своего: трейлер долгожданного аниме «Дни Сакамото» — криминальной комедии о скуфе фотографии
Не жалея живота своего: трейлер долгожданного аниме «Дни Сакамото» — криминальной комедии о скуфе фотографии
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