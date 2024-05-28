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«Юг» с Ярославом Могильниковым и Тимофеем Трибунцевым откроет Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок»

28 мая
2024 год

Новости кино >>
28 мая 2024
Сериал «Юг» Ивана Соснина с Ярославом Могильниковым, Надеждой Маркиной, Тимофеем Трибунцевым и Юрием Колокольниковым откроет Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», который стартует в Перми 31 мая. Об этом сообщает онлайн-кинотеатр Okko, выступающий партнером мероприятия.

«Юг» с Ярославом Могильниковым и Тимофеем Трибунцевым откроет Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По сюжету сериала Юг Кипень – зажатый, скромный мальчик, воспитанный бабушкой. Мама Юга умерла, когда ему было три года, а отца он никогда не видел. Все меняется, когда на свой 14-й день рождения Юг обнаруживает в бабушкином шкафу деньги, которые присылал его отец. С этого момента начинается история большого путешествия Юга в поисках отца. Потенциальные отцы разбросаны по всей России. Югу предстоит пересечь всю страну, чтобы встретиться с каждым. Он посетит самые красивые уголки нашей страны, и конечно, увидит главную достопримечательность России – людей! Проделать такой путь 14-летнему подростку, в принципе, непросто, а для Юга еще сложнее, ведь он обладатель кучи фобий, которые ему придется каждый раз преодолевать. В проекте также сыграли Александр Яценко, Кирилл Кяро, Игорь Грабузов, Антон Кузнецов, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Дарья Екамасова и другие.

Победителей на кинофестивале будут выбирать в конкурсных программах «Большое кино», «Большой мультфильм», «Мульт-сериалы», «Сериалы» и «Почти взрослые» (фильмы для подростков, 12+). Так, в конкурсе «Большое кино» зрителям покажут фильм «Мой любимый чемпион», «Летучий корабль», «Мухадракон», «Манюня: Приключения в Москве». В категории «Большой мультфильм» представлены «Сказочный патруль. Шоу продолжается», «Пушкин и Михайловское. Начало», «Альмандар», «Великолепная пятерка», «Три богатыря и Пуп Земли». В программе «Сериалы» заявлены «Денискины рассказы», «Загадай любовь», «Плакса», «Многодетство», а в конкурсе «Мульт-сериалы» — «Белые сны», «Большой поход», «Приключения Тонконожки», «Тикабо», «Шушумагия», «Живой гараж», «Дракошия», «Улетная доставка», «Понимашка». В категории «Почти взрослые» можно будет увидеть проекты «Девка Баба», «Обе две», «Пришелец» и «Ненормальный». Также в рамках фестиваля пройдет внеконкурсный показ приключенческого фантастического фильма «Сто лет тому вперед».

Показы конкурсной программы состоятся на главной площадке Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации в Перми «Медвежонок» – в молодежном пространстве «Кристалл-Центр». На часть из них можно купить билеты, часть – посмотреть по аккредитации. Полное расписание показов доступно на сайте фестиваля. Смотр продлится до 2 июня.
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«Юг» с Ярославом Могильниковым и Тимофеем Трибунцевым откроет Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» фотографии
«Юг» с Ярославом Могильниковым и Тимофеем Трибунцевым откроет Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» фотографии
«Юг» с Ярославом Могильниковым и Тимофеем Трибунцевым откроет Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» фотографии
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