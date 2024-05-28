«Юг» с Ярославом Могильниковым и Тимофеем Трибунцевым откроет Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок»

По сюжету сериала Юг Кипень – зажатый, скромный мальчик, воспитанный бабушкой. Мама Юга умерла, когда ему было три года, а отца он никогда не видел. Все меняется, когда на свой 14-й день рождения Юг обнаруживает в бабушкином шкафу деньги, которые присылал его отец. С этого момента начинается история большого путешествия Юга в поисках отца. Потенциальные отцы разбросаны по всей России. Югу предстоит пересечь всю страну, чтобы встретиться с каждым. Он посетит самые красивые уголки нашей страны, и конечно, увидит главную достопримечательность России – людей! Проделать такой путь 14-летнему подростку, в принципе, непросто, а для Юга еще сложнее, ведь он обладатель кучи фобий, которые ему придется каждый раз преодолевать. В проекте также сыграли Александр Яценко, Кирилл Кяро, Игорь Грабузов, Антон Кузнецов, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Дарья Екамасова и другие.
Показы конкурсной программы состоятся на главной площадке Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации в Перми «Медвежонок» – в молодежном пространстве «Кристалл-Центр». На часть из них можно купить билеты, часть – посмотреть по аккредитации. Полное расписание показов доступно на сайте фестиваля. Смотр продлится до 2 июня.
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