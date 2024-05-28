«Это сделали они»: Кристофер Робин выясняет, кто устроил резню в отрывке из хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед 2»

Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию отрывок из хоррор-слэшера Риса Фрейка-Уотерфилда «Винни-Пух: Кровь и мед 2», который компания «Наше кино» выпустит в российский широкий прокат 30 мая. В ролике Кристофер Робин в исполнении Скотта Чемберса приходит в больницу и пытается выяснить, кто напал на выжившего охотника.
Во второй части кровавого и душераздирающего хоррора к Винни-Пуху и Пятаку присоединятся новые герои: Тигра и Совенок. По сюжету после убийств в Стоакровом лесу Кристофер Робин пытается вернуться к привычной жизни. Он регулярно ходит на терапию, чтобы справиться с посттравматическим расстройством, и старается забыть обо всем, что с ним произошло. Во время очередного сеанса он вспоминает вечеринку по случаю своего пятилетия, когда на праздновании пропадает его брат и несколько детей. Это воспоминание не дает ему покоя и вызывает много вопросов, ведь события того дня до сих окутаны тайной. Чтобы во всем разобраться, Кристофер начинает собственное расследование. Поиски ответов приведут его к «друзьям» детства, но сможет ли он узнать правду о случившемся? Ведь старые друзья стали намного злее с их последней встречи и не намерены ему помогать, им нужна только месть.
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