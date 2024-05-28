Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил даты проведения

Третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» пройдет с 9 по 14 сентября включительно на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Смотр является совместным проектом платформ KION, Okko, Premier, START, Wink, Иви и Кинопоиск, уточняет пресс-служба мероприятия.
фото: приз фестиваля «Новый сезон»/фото пресс-службы смотра
Председателем попечительского совета фестиваля «Новый сезон» в 2024 году выбран директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru Александр Косарим.
«Уже традиционно в сентябре на "Розе Хутор" возникает мощное биополе креатива – это съезжаются участники и гости фестиваля "Новый сезон". Онлайн-кинотеатры показывают свои самые важные премьеры, а зрители выбирают из них лучшие сериалы и кино. В этом году мы c командой фестиваля сделаем все, чтобы каждый день был крутой движ, появились новые активности, форматы и деловые мероприятия, но пока не буду раскрывать все секреты», — подчеркивает Косарим.
В попечительский совет фестиваля также входят креативный директор KION Илья Бурец, продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, генеральный продюсер и сооснователь START Эдуард Илоян, заместитель генерального директора по контенту Иви Иван Гринин, директор по контенту бизнес-группы Яндекс Плюса Фантех Ольга Филипук, новый генеральный продюсер PREMIER и генеральный директор компании more.tv Дмитрий Гранов, а также продюсер и директор фестиваля Полина Зуева.
Победителей определят зрители в пяти номинациях: «Самый ожидаемый сериал», «Лучший фильм», «Герой Нового сезона» и «Героиня Нового сезона». Лауреата в категории «Открытие Нового сезона» выбирает попечительский совет. Традиционно в рамках «Нового сезона» будет организована деловая программа, которая поднимет актуальные вопросы, стоящие перед лицом индустрии сегодня.
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