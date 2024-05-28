Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Сериал «Ректор»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Надежда Михалкова взялась за «Огненного мальчика» с Юлией Высоцкой, Оксаной Акиньшиной и Анной Михалковой

28 мая
2024 год

Новости кино >>
28 мая 2024

В Москве стартовали съемки фильма Надежды Михалковой «Огненный мальчик», в котором играют Юлия Высоцкая, Оксана Акиньшина, Анна Михалкова, Александр Устюгов, Лиза Ищенко, а также Денис Косиков, Богдан Голощук и другие. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Надежда Михалкова взялась за «Огненного мальчика» с Юлией Высоцкой, Оксаной Акиньшиной и Анной Михалковой
фото: Ксения Угольникова/пресс-служба проекта

«Огненный мальчик» — это история непростых отношений матери и сына-подростка, ежедневного выбора и его последствий. Главный герой Макс – типичный московский подросток из обеспеченной семьи: избалованный, упрямый, инфантильный. Макс одинок – и внутренне, и внешне, и мучительно переживает это состояние. Мать Макса - председатель комитета по вопросам семьи и детей в Думе и готовится к очередному переизбранию. Властная, решительная женщина,она распланировала судьбу Макса на годы вперед: престижная учеба, престижная работа, карьера – но сама забыла, когда в последний раз говорила с сыном по душам. Однажды ночью, в ночном клубе, Макс оказывается втянутым в трагедию, которая может вынудить мать снять свою кандидатуру с выборов. И пока она мучительно решает, что ей важнее – карьера или единственный сын, Макса преследует тот ночной кошмар и попытки выяснить – виновник он или свидетель. И постепенно – впервые в жизни – Макс осознает, что нет никаких других. Есть только он сам и его ответственность за свою судьбу и свои поступки.

«Сегодня все мы пытаемся найти, понять и визуализировать современного героя — какой он, о чем думает, чем живет. Картина "Огненный мальчик" — это попытка не только ответить на хрестоматийные вопросы, но и задать новые. Действующими лицами фильма становятся не только прописанные в сценарии персонажи, но и природа, выступающая союзником главного героя, а с ней любовь, которая размягчает сердце подростка», — подчеркивает Надежда Михалкова.

Надежда Михалкова взялась за «Огненного мальчика» с Юлией Высоцкой, Оксаной Акиньшиной и Анной Михалковой
фото: Ксения Угольникова/пресс-служба проекта

За производство фильма отвечает продакшн-компания «Резервная копия» во главе с продюсерами Павлом Бурей и Елизаветой Чаленко. Прокат драмы запланирован на весну 2025 года. Фильм снимается при поддержке Минкультуры. Партнером проекта выступил онлайн-кинотеатр PREMIER.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Надежда Михалкова снимет «Огненного мальчика» с Юлией Высоцкой и Анной Михалковой
персоны
Оксана АкиньшинаПавел БуряЮлия ВысоцкаяБогдан ГолощукЕлизавета ИщенкоДенис КосиковАнна МихалковаНадежда МихалковаАлександр УстюговЕлизавета Чаленко
фильмы
Огненный мальчик

фотографии >>
Надежда Михалкова взялась за «Огненного мальчика» с Юлией Высоцкой, Оксаной Акиньшиной и Анной Михалковой фотографии
Надежда Михалкова взялась за «Огненного мальчика» с Юлией Высоцкой, Оксаной Акиньшиной и Анной Михалковой фотографии
Надежда Михалкова взялась за «Огненного мальчика» с Юлией Высоцкой, Оксаной Акиньшиной и Анной Михалковой фотографии
Надежда Михалкова взялась за «Огненного мальчика» с Юлией Высоцкой, Оксаной Акиньшиной и Анной Михалковой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Сериал «Ректор»

Скорбим

Александр Самсонов
27 мая ушёл из жизни оперный певец Александр Самсонов.
Георгий Нестер
26 мая ушёл из жизни театральный режиссёр Георгий Нестер.
Николай Коваль
24 мая ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Коваль.

День рождения >>

Майя (Мая-Гозель) Аймедова
Сергей Астахов
Наталья Вилькина
Георгий Дрозд
Вероника Изотова
Мария Миронова (II)
Андрей Панин
Сергей Паршин
Лия Элиава
Джесси Брэдфорд
Мариана Димитрова
Ромен Дюрис
Джастин Керк
Моника Кина
Жан-Пьер Лео
Лешек Хердеген
все родившиеся 28 мая >>

Афиша кино >>

Маленький Будда
драма, исторический фильм
Великобритания, Франция, Италия, Лихтенштейн, 1993
Винни-Пух: Кровь и мёд 2
триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2024
Мария Монтессори: Воспитание любовью
биография, драма
Франция, 2024
(Не)идеальные мужчины
комедия
Италия, 2023
Беспредельные путешествия во времени
криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Австралия, 2023
Как стать королём
комедия, мелодрама
США, 2023
Круиз. В поисках сокровищ
приключения, семейное кино
Нидерланды, 2022
Мёртвые не причиняют боли
вестерн, драма, мелодрама
Дания, Канада, Мексика, 2023
Незнакомцы. Начало
фильм ужасов
США, 2024
Полная паранойя
триллер
Норвегия, 2023
Сплетение судеб
драма, экранизация
Бельгия, Италия, Канада, Франция, 2023
Суперпташки: Улётная миссия
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Испания, Италия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?