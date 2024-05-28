Надежда Михалкова взялась за «Огненного мальчика» с Юлией Высоцкой, Оксаной Акиньшиной и Анной Михалковой

«Огненный мальчик» — это история непростых отношений матери и сына-подростка, ежедневного выбора и его последствий. Главный герой Макс – типичный московский подросток из обеспеченной семьи: избалованный, упрямый, инфантильный. Макс одинок – и внутренне, и внешне, и мучительно переживает это состояние. Мать Макса - председатель комитета по вопросам семьи и детей в Думе и готовится к очередному переизбранию. Властная, решительная женщина,она распланировала судьбу Макса на годы вперед: престижная учеба, престижная работа, карьера – но сама забыла, когда в последний раз говорила с сыном по душам. Однажды ночью, в ночном клубе, Макс оказывается втянутым в трагедию, которая может вынудить мать снять свою кандидатуру с выборов. И пока она мучительно решает, что ей важнее – карьера или единственный сын, Макса преследует тот ночной кошмар и попытки выяснить – виновник он или свидетель. И постепенно – впервые в жизни – Макс осознает, что нет никаких других. Есть только он сам и его ответственность за свою судьбу и свои поступки.
«Сегодня все мы пытаемся найти, понять и визуализировать современного героя — какой он, о чем думает, чем живет. Картина "Огненный мальчик" — это попытка не только ответить на хрестоматийные вопросы, но и задать новые. Действующими лицами фильма становятся не только прописанные в сценарии персонажи, но и природа, выступающая союзником главного героя, а с ней любовь, которая размягчает сердце подростка», — подчеркивает Надежда Михалкова.
фото: Ксения Угольникова/пресс-служба проекта
За производство фильма отвечает продакшн-компания «Резервная копия» во главе с продюсерами Павлом Бурей и Елизаветой Чаленко. Прокат драмы запланирован на весну 2025 года. Фильм снимается при поддержке Минкультуры. Партнером проекта выступил онлайн-кинотеатр PREMIER.
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