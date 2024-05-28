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Иван И. Твердовский, Никита Волков и Елена Николаева вошли в состав жюри фестиваля молодого кино «Новое движение»

28 мая
2024 год

Новости кино >>
28 мая 2024
Фестиваль молодого кино «Новое движение», который пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня, объявил состав жюри, а также представил внеконкурсные программы. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

Иван И. Твердовский, Никита Волков и Елена Николаева вошли в состав жюри фестиваля молодого кино «Новое движение»
фото: пресс-служба фестиваля

Председателем жюри стал российский кинорежиссер, сценарист, педагог Иван И. Твердовский. Компанию ему составили актер театра и кино Никита Волков, кинооператор Юрий Коробейников, актриса театра и кино Елена Николаева и продюсер, киновед, кинокритик, программный директор фестиваля авторского кино «Зимний» Наталья Мокрицкая. Профессиональное жюри выберет победителей в номинациях  «Главный приз», «Приз за лучшую режиссуру», «Приз за лучшую мужскую роль», «Приз за лучшую женскую роль», «Приз за лучшее визуальное решение». Организационный комитет и дирекция вручат приз «Лучшему молодому продюсеру в России».

В основной конкурсной программе восемь фильмов: «Мох» Никиты Миклушова, «Мухадракон» Татьяны Колгановой, «Фаталити» Даниила Колотова, «Мы жили счастливо» Ильи Леутина, «Девка-баба» Аглаи Набатниковой, «Вы меня видели?» Екатерины Волковой, «Лиссабон» Светланы Филипповой и «Эра» Вениамина Илясова.

Кроме того, в рамках фестиваля будут несколько внеконкурсных программ – «Новое Движение. Короткий метр», «Новое Движение. Панорама», «Новое Движение. Утреннее кино» и «Новое Движение. Кино под звездным небом». В программу «Новое Движение. Короткий метр» вошли 17 короткометражных работ, которые были показаны на фестивалях «Короче», «Амурская осень» и «ВГИК-фест». В программе «Новое Движение. Панорама» самые интересные дебютные фильмы последних полутора лет, среди которых «Аквариум», «Год рождения», «Край надломленной луны, «Крецул» , «Лед 3», «Ниша», «Отцы», «Свет», «Скоро кончится лето», «Страсти по Матвею». «Новое Движение. Утреннее кино» – это детское кино молодых режиссёров, которое будет нескучным и для взрослых. «Новое Движение. Кино под звездным небом» – серия показов для жителей города на открытом воздухе.

Иван И. Твердовский, Никита Волков и Елена Николаева вошли в состав жюри фестиваля молодого кино «Новое движение»
фото: кадр из фильма «Тайное влечение»

«Отдельная радость и гордость – специальный сеанс, посвященный Сергею Соловьеву, самому молодому российскому режиссеру – всегда, во все периоды своего творчества, заставшего и “застойные” 1970-е, и “перестроечные” 1980-е, и буйные 1990-е, и стабильные нулевые, и переломные десятые годы уже XXI века. В 2024-м году исполняется 80 лет со дня рождения САСа; в конкурсе “Нового Движения” и в программе короткого метра есть фильмы бывших и нынешних студентов его Мастерской. А спецсеанс – это “Тайное влечение”, полнометражный дебют выпускницы предыдущей мастерской Соловьева Стаси Толстой (Венковой)», – подчеркивает программный директор смотра Вадим Рутковский.

Фестиваль «Новое движение» проходит при поддержке Минкультуры и правительства Новгородской области. Генеральными продюсерами смотра выступают актер, режиссер и продюсер Артем Михалков и продюсер Максим Королев.
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Стася ВенковаНикита ВолковВениамин ИлясовТатьяна КолгановаДаниил КолотовЮрий КоробейниковМаксим КоролёвАглая КурносенкоАртём МихалковНаталья МокрицкаяЕлена Николаева (II)Сергей СоловьёвИван Твердовский (II)Светлана Филиппова (IV)
фильмы
АквариумВы меня видели?Год рожденияДевка-бабаКрай надломленной луныКрецулЛёд-3ЛиссабонНишаОтцыСветСкоро кончится летоСтрасти по МатвеюТайное влечениеФаталитиЭра

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