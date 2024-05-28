Иван И. Твердовский, Никита Волков и Елена Николаева вошли в состав жюри фестиваля молодого кино «Новое движение»

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Стартовали съемки фильма о непростых отношений матери и сына-подростка

Надежда Михалкова взялась за «Огненного мальчика» с Юлией Высоцкой, Оксаной Акиньшиной и Анной Михалковой

28 мая

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил даты проведения

Смотр пройдет с 9 по 14 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи