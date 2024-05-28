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Телепремьера мелодрамы «Галка» с Ксенией Гусевой состоится 3 июня

28 мая
2024 год

Новости кино >>
28 мая 2024

Телевизионная премьера мелодрамы «Галка» режиссера Романа Нестеренко состоится 3 июня на «России». Главные роли в сериале исполнили Ксения Гусева, Зоя Буряк, Виктор Супрун, Мария Ремер, Иван Клещевников, Станислав Эрдлей и другие, сообщает пресс-служба телеканала.

Телепремьера мелодрамы «Галка» с Ксенией Гусевой состоится 3 июня
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету медсестра Галка (Ксения Гусева) считает себя счастливым человеком: работает в больнице, мечтает поступить в медицинский вуз и собирается замуж за своего парня Сергея (Иван Клещевников). Но однажды она узнает невероятную тайну своего рождения, и это переворачивает всю ее жизнь. Оказывается, мать, продавщица Тамара (Зоя Буряк), и отец-алкоголик Витя (Виктор Супрун), ей неродные. Много лет назад, чтобы скрыть свою измену мужу, Тамара пошла на отчаянный шаг: поменяла детей в роддоме – свою темноволосую дочку на светловолосую Галку. Не в силах простить мать, Галка бросается на поиски своей настоящей семьи. Теперь она обязана узнать, что у нее отняли, и как же на самом деле должна была сложиться ее судьба.

«Моя героиня Галина привлекает меня своим авантюризмом, очаровательной нелепостью и честностью, в первую очередь, перед собой, а также желанием дойти до сути. Но есть в ее характере и обратная сторона: чрезмерная драматизация и утопание в собственных страданиях. В какой-то момент она перестает видеть и слышать кого-либо, кроме себя. Ее история вполне реальна, ведь случаи с подменой детей в роддомах происходили в разных уголках мира. На эту тему интересно фантазировать, исследовать природу человека и судьбы. Для меня съемки в этой картине стали новым, увлекательным опытом», — говорит Ксения Гусева.

Съемки мелодрамы прошли в Ростове-на-Дону, где долгое время жил Роман Нестеренко. По словам режиссера, хотя местом действия истории может быть любой большой город России, Ростов группа не прятала. Ростовчане увидят на экране такие знаковые места своего города, как «Ростов Арена», Дворец культуры «Ростсельмаш», набережную реки Дон и знаменитый ресторан «Петровский причал». А ключевым объектом для начальных титров стал подземный переход под Ворошиловским проспектом с советскими мозаичными фресками, которые находятся под охраной ЮНЕСКО как культурное наследие.

Телепремьера мелодрамы «Галка» с Ксенией Гусевой состоится 3 июня
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«В основе сериала лежат вариации двух классических мировых сюжетов, переплетенных между собой, – «Золушка» и «Принц и нищий». Это история о чуде, трансформации простой девушки в принцессу. Но только героиня должна быть готова к испытаниям и соблазнам, иначе «карета превратится в тыкву». А если копать еще глубже, то все мы постоянно задаемся вопросами: кто мы есть на самом деле? что составляет основу нашей личности? где наши корни? И, вроде бы, к 20 годам все мы уже формируемся как личности, но, стоит убрать всего лишь одно звено из нашего становления, и все начинает сыпаться, переворачивается с ног на голову, мы теряем основу своей состоявшейся личности, характера. И тут очень важно не пойти по пути саморазрушения», — рассказывает режиссер.

Авторами сценария выступили Ольга Перуновская и Роман Нестеренко. За визуальную составляющую проекта отвечали оператор Олег Топоев и художник-постановщик Юрий Осипенко.
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Телепремьера мелодрамы «Галка» с Ксенией Гусевой состоится 3 июня фотографии
Телепремьера мелодрамы «Галка» с Ксенией Гусевой состоится 3 июня фотографии
Телепремьера мелодрамы «Галка» с Ксенией Гусевой состоится 3 июня фотографии
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