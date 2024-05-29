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Давид Кочаров занял пост генерального продюсера онлайн-кинотеатра Premier

29 мая
2024 год

Новости кино >>
29 мая 2024
Давид Кочаров назначен генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Premier. Согласно пресс-службе платформы, новому руководителю предстоит отвечать за развитие контентного направления видеосервиса, включая запуск новых качественных оригинальных проектов, продвижение, расширение библиотеки и лицензирование.

Давид Кочаров занял пост генерального продюсера онлайн-кинотеатра Premier
фото: sostav.ru

Позицию Кочаров будет совмещать с должностью генпродюсера Rutube, занимаемую им с 2021 года, где он также отвечает за контент, контентный маркетинг и запуск оригинальных проектов. Ранее Давид занимал пост генерального продюсера в Иви, где выстроил процессы собственного производства сервиса. Кроме того, он работал директором по маркетингу на телеканале СТС.

В 2024 году Premier планирует выпустить сериалы «Плевако» с Сергеем Безруковым, «Жвачка» Александра Цоя, «Подслушано в Рыбинске» Петра Тодоровского с Рузилем Минекаевым, «Эль Русо» от продюсера Натальи Мокрицкой, «Фарма» с Марком Эйдельштейном и ряд других проектов.
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