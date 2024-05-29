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В День защиты детей стартует второй сезон «Детектива Финника»

29 мая
2024 год

Новости кино >>
29 мая 2024
В День защиты детей в 7:20 утра на СТС праздничная премьера 26-серийного второго сезона мультсериала «Детектив Финник», сообщает пресс-служба телеканала.

В День защиты детей стартует второй сезон «Детектива Финника»
фото: пресс-служба телеканала СТС

В новых сериях обаятельный домовой детектив Финник столкнется с еще более запутанными и необъяснимыми преступлениями. Отважный сыщик, его верная напарница Кудряшка и лучшая подруга Кристина создадут детективное агентство, где неожиданно раскроет свой потенциал еще один домовой Посыльный — связной города Берга. Команда профессионалов с новыми силами готова подозревать, преследовать, искать и разоблачать.

По словам продюсера Елены Чирковой, создатели «рады, что очень скоро поклонники сериала увидят продолжение приключений неутомимого домового Финника и его друзей. Зрителей ждут загадочные истории, новые персонажи, необычные локации, и главное — серии стали длиннее. Хронометраж эпизодов увеличился до одиннадцати минут для реализации разнообразных детективных сюжетов».

Читать рецензию «Детектив Финник»: Не только ценный мех

Одним из новых персонажей станет одноклассница Кристины — 13-летняя поклонница книг Соня. Героиню озвучила ведущая Детского радио Ириска. Автор сценария «Детектива Финника» Александр Синицын предложил это сделать во время эфира дневного шоу «Развивайка». «Мечты сбываются. Я всегда хотела попасть в сказочный мир анимации, постараюсь справиться с этой ролью», — призналась Ириска.

Первыми продолжение мультсериала производства ГК «Рики» оценили коллеги Ириски и гости премьерного показа, который прошел в столичном кинотеатре «Формула кино ЦДМ». Многосерийный мультфильм, заглавную песню в котором исполнила Вита Корниенко, впервые зрители СТС увидели 25 декабря 2022 года. С выхода первой серии на канале историю Финника посмотрели 30 миллионов телезрителей, а в марте один из эпизодов победил в номинации «Лучший сериал» на XXIХ Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале.
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№ 1
Юля Наумова   29.05.2024 - 14:14
Опять бардак. В 7:20 утра показывать мультик для детей. Почему не в шесть...Бред. читать далее>>
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В День защиты детей стартует второй сезон «Детектива Финника» фотографии
В День защиты детей стартует второй сезон «Детектива Финника» фотографии
В День защиты детей стартует второй сезон «Детектива Финника» фотографии
В День защиты детей стартует второй сезон «Детектива Финника» фотографии
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