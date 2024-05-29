В День защиты детей стартует второй сезон «Детектива Финника»

В День защиты детей в 7:20 утра на СТС праздничная премьера 26-серийного второго сезона мультсериала «Детектив Финник», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала СТС
В новых сериях обаятельный домовой детектив Финник столкнется с еще более запутанными и необъяснимыми преступлениями. Отважный сыщик, его верная напарница Кудряшка и лучшая подруга Кристина создадут детективное агентство, где неожиданно раскроет свой потенциал еще один домовой Посыльный — связной города Берга. Команда профессионалов с новыми силами готова подозревать, преследовать, искать и разоблачать.
По словам продюсера Елены Чирковой, создатели «рады, что очень скоро поклонники сериала увидят продолжение приключений неутомимого домового Финника и его друзей. Зрителей ждут загадочные истории, новые персонажи, необычные локации, и главное — серии стали длиннее. Хронометраж эпизодов увеличился до одиннадцати минут для реализации разнообразных детективных сюжетов».
Одним из новых персонажей станет одноклассница Кристины — 13-летняя поклонница книг Соня. Героиню озвучила ведущая Детского радио Ириска. Автор сценария «Детектива Финника» Александр Синицын предложил это сделать во время эфира дневного шоу «Развивайка». «Мечты сбываются. Я всегда хотела попасть в сказочный мир анимации, постараюсь справиться с этой ролью», — призналась Ириска.
Первыми продолжение мультсериала производства ГК «Рики» оценили коллеги Ириски и гости премьерного показа, который прошел в столичном кинотеатре «Формула кино ЦДМ». Многосерийный мультфильм, заглавную песню в котором исполнила Вита Корниенко, впервые зрители СТС увидели 25 декабря 2022 года. С выхода первой серии на канале историю Финника посмотрели 30 миллионов телезрителей, а в марте один из эпизодов победил в номинации «Лучший сериал» на XXIХ Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале.
обсуждение >>