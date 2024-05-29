У «Универа» появится перезапуск про новых студентов

«Универ» получит мягкий перезапуск. Согласно пресс-службе телеканала ТНТ, начались съемки сериала «Универ. Молодые». Часть героев перекочует в новое шоу из предыдущих проектов, однако основной студенческий костяк будет собран из совершенно новых лиц.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
В центре сюжета окажется пятерка первокурсников, заселяющихся в пресловутый 510-й блок общежития МВГУ. Там их встретят Павел Владимирович Зуев, решивший вернуться в ВУЗ, чтобы снова сделать его лучшим в стране; новый комендант общежития Тамара Михайловна – сестра Зои Михайловны, ее непутевый помощничек Кисель, «пельменный король» Кузя, который стал главным спонсором МВГУ, и Вика Бобр, с головой ушедшая в преподавание после расставания с Антоном Мартыновым.
По словам креативного продюсера Ильи Полежайкина, «сериал "Универ" был и остается одной из самых популярных ситуационных комедий на российском телевидении. Сейчас, когда его главные герои "выпустились" в отдельный успешный сериал, пришло время рассказать историю о новых, молодых студентах. Об их взрослении, любви и дружбе. Ведь это вечные темы, так близкие нашему зрителю».
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