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У «Универа» появится перезапуск про новых студентов

29 мая
2024 год

Новости кино >>
29 мая 2024
«Универ» получит мягкий перезапуск. Согласно пресс-службе телеканала ТНТ, начались съемки сериала «Универ. Молодые». Часть героев перекочует в новое шоу из предыдущих проектов, однако основной студенческий костяк будет собран из совершенно новых лиц.

У «Универа» появится перезапуск про новых студентов
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В центре сюжета окажется пятерка первокурсников, заселяющихся в пресловутый 510-й блок общежития МВГУ. Там их встретят Павел Владимирович Зуев, решивший вернуться в ВУЗ, чтобы снова сделать его лучшим в стране; новый комендант общежития Тамара Михайловна – сестра Зои Михайловны, ее непутевый помощничек Кисель, «пельменный король» Кузя, который стал главным спонсором МВГУ, и Вика Бобр, с головой ушедшая в преподавание после расставания с Антоном Мартыновым.

Главные роли в новом сериале, состоящем из 20 серий по 24 минуты, исполнят Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова, Кирилл Мешалкин и Марина Федункив. Также к своим ролям вернутся Сергей Пиоро, Григорий Кокоткин, Юлия Франц и Виталий Гогунский. Производством занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production.

Читать рецензию «Универ. 10 лет спустя»: Четыре свадьбы и их продолжение

По словам креативного продюсера Ильи Полежайкина, «сериал "Универ" был и остается одной из самых популярных ситуационных комедий на российском телевидении. Сейчас, когда его главные герои "выпустились" в отдельный успешный сериал, пришло время рассказать историю о новых, молодых студентах. Об их взрослении, любви и дружбе. Ведь это вечные темы, так близкие нашему зрителю».

Вселенная «Универа», впервые вышедшего на ТНТ в 2008 году, разрослась до пяти сериалов, среди которых сам оригинал, спин-офф «СашаТаня» и три прямых продолжения «Универ. Новая общага», «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя».
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№ 2
Юля Наумова   29.05.2024 - 15:17
... похоже нет. наверное в глубинке его смотрят, рейтинг есть. а просто так никто бы не снимал. только одно ело старые актеры и другое вот эти ребята. читать далее>>
№ 1
Эра (МОСКВА)   29.05.2024 - 15:03
С треском провалились все Универы 10, 20 лет спустя, а они все "пляшут на костях". Неужели нет мозгов и креатива придумать, что-то новое?!? читать далее>>
Всего сообщений: 2
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СашаТаняУниверУнивер. 10 лет спустяУнивер. 13 лет спустяУнивер. Новая общага

фотографии >>
У «Универа» появится перезапуск про новых студентов фотографии
У «Универа» появится перезапуск про новых студентов фотографии
У «Универа» появится перезапуск про новых студентов фотографии
У «Универа» появится перезапуск про новых студентов фотографии
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