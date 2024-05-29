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Кирилл Зайцев и Юлия Пересильд добираются до восточных земель в тизер-трейлере «Финиста. Первого богатыря»

29 мая
2024 год

Новости кино >>
29 мая 2024

В сети появился специальный тизер-трейлер сказки «Финист. Первый богатырь», которую дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» выпустит в широкий прокат 1 января 2025 года.

«Финист. Первый богатырь». Тизер-трейлер №2


Новый фильм Дмитрия Дьяченко станет приквелом трилогии «Последний богатырь» и расширит сказочную киновселенную, рассказав предысторию полюбившихся персонажей.

Главным героем новогоднего блокбастера заявлен Финист Ясный Сокол (Кирилл Зайцев). Как и положено богатырю, он окружен славой и поклонниками. И только пара человек знают его по-настоящему: помощник Мелеха (Сергей Лавыгин) и молодая ведунья Баба Яга (Юлия Пересильд). Вместе с друзьями Финист отправляется в непростое путешествие в восточные земли. Герою предстоит познакомиться с загадочным изобретателем Анарифом (Федор Добронравов), говорящим верблюдом Джамалом и, конечно, встретить свою любовь. Таинственная красавица Злата (Кристина Вайнас) навсегда покорит сердце Финиста.

Кирилл Зайцев и Юлия Пересильд добираются до восточных земель в тизер-трейлере «Финиста. Первого богатыря»
фото: пресс-служба дистрибьютора «НМГ Кинопрокат»

В картине также заняты Федор Гамалея, Софья Зайка, Артем Гайдуков, Нариман Утакаев, Иван Батарев, Сергей Марухин и Янданэ. Лента является совместным проектом студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия», созданным при поддержке Фонда кино.
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Кирилл Зайцев и Юлия Пересильд добираются до восточных земель в тизер-трейлере «Финиста. Первого богатыря» фотографии
Кирилл Зайцев и Юлия Пересильд добираются до восточных земель в тизер-трейлере «Финиста. Первого богатыря» фотографии
Кирилл Зайцев и Юлия Пересильд добираются до восточных земель в тизер-трейлере «Финиста. Первого богатыря» фотографии
Кирилл Зайцев и Юлия Пересильд добираются до восточных земель в тизер-трейлере «Финиста. Первого богатыря» фотографии
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