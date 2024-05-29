Кирилл Зайцев и Юлия Пересильд добираются до восточных земель в тизер-трейлере «Финиста. Первого богатыря»

Главным героем новогоднего блокбастера заявлен Финист Ясный Сокол (Кирилл Зайцев). Как и положено богатырю, он окружен славой и поклонниками. И только пара человек знают его по-настоящему: помощник Мелеха (Сергей Лавыгин) и молодая ведунья Баба Яга (Юлия Пересильд). Вместе с друзьями Финист отправляется в непростое путешествие в восточные земли. Герою предстоит познакомиться с загадочным изобретателем Анарифом (Федор Добронравов), говорящим верблюдом Джамалом и, конечно, встретить свою любовь. Таинственная красавица Злата (Кристина Вайнас) навсегда покорит сердце Финиста.
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