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Мерил Стрип вручат почетную «Золотую пальмовую ветвь» на открытии Каннского кинофестиваля

3 мая
2024 год

Новости кино >>
3 мая 2024
Мерил Стрип вручат почетную «Золотую пальмовую ветвь» на открытии Каннского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте смотра, который пройдет с 14 по 25 мая.

Мерил Стрип вручат почетную «Золотую пальмовую ветвь» на открытии Каннского кинофестиваля
фото: indiewire.com

«Поскольку Мерил снимается в кино почти пятьдесят лет и воплотила на экране бесчисленное количество потрясающих ролей, она является частью нашего коллективного воображения, нашей любви к кино», — говорится в официальном заявлении. В свою очередь, Стрип отметила, что для нее стало огромной честью получить известие о награде.

«Для международного сообщества артистов получение приза в Каннах всегда было высшим достижением в искусстве кинопроизводства. Я с нетерпением жду возможности приехать во Францию, чтобы лично поблагодарить всех», — добавила Стрип.

Помимо Мерил Стрип, почетные награды за вклад в кинематограф в этом году также получат режиссер Джордж Лукас и анимационная студия Ghibli.
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