«Три любимые женщины» Лолита Таборко, Дарья Белодед и Галина Коньшина столкнутся с общими испытаниями

анонс

Смотр пройдет с 14 по 25 мая

Кристен Стюарт и Оскар Айзек снимутся в гедонистическом вампирском триллере

2 мая

Стартовал прием заявок на питчинг игровых и документальных проектов в Красноярском крае

Победители получат денежную премию в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей