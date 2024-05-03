Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Сериал «Ректор»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Три любимые женщины» Лолита Таборко, Дарья Белодед и Галина Коньшина столкнутся с общими испытаниями

3 мая
2024 год

Новости кино >>
3 мая 2024

На «Dомашнем» завершились съемки мелодрамы «Три любимые женщины», главные роли в которой исполнили Лолита Таборко, Дарья Белодед и Галина Коньшина. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Три любимые женщины» Лолита Таборко, Дарья Белодед и Галина Коньшина столкнутся с общими испытаниями
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Даша, Катя и Лидия Петровна – абсолютно незнакомые женщины. Объединяет их только недавно погибший бизнесмен – отец, муж и сын. После его смерти женщины оказываются наследницами общего дела и общих долгов. Теперь три разные по характеру, возрасту и социальному положению женщины, которые к тому же терпеть не могут друг друга, вынуждены объединиться.

«Моя героиня – очень сильная и решительная девушка с твердым характером. Многое взваливает на себя и старается решить все проблемы без посторонней помощи. Но в то же время остается доброй и внимательной к людям», — рассказывает Дарья Белодед. В мелодраме также сыграли Тимур Бурин, Даниил Шперлинг, Андрей Красноусов, Илья Семенов, Джульетта Геринг и другие.

«Наша история про трех героинь, судьбы которых переплелись. Им приходится уйти из привычной зоны комфорта. Общие испытания помогают найти внутренние резервы и пересмотреть свое отношение к людям», — добавляет Галина Коньшина.

Режиссером проекта выступил Влад Николаев. За визуальную составляющую отвечают оператор-постановщик Антон Комаров и художник-постановщик Максим Карягин.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Вера Шпак и Иван Батарев обрели «Вторую молодость»
«Королева танца» с Александрой Новиковой и Евгением Токаревым продолжит линейку премьер «Сквозь слезы к счастью»
Анастасия Денисова, Владимир Бутенко и Никита Мучкаев решают, что «Все средства хороши»
Елена Аросьева и Сергей Масленников совершили «Ошибку»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Дарья БелодедТимур БуринДжульетта ГерингМаксим КарягинАнтон КомаровГалина КоньшинаАндрей КрасноусовВлад НиколаевИлья СемёновЛолита ТаборкоДаниил Шперлинг
фильмы
Три любимые женщины

фотографии >>
«Три любимые женщины» Лолита Таборко, Дарья Белодед и Галина Коньшина столкнутся с общими испытаниями фотографии
«Три любимые женщины» Лолита Таборко, Дарья Белодед и Галина Коньшина столкнутся с общими испытаниями фотографии
«Три любимые женщины» Лолита Таборко, Дарья Белодед и Галина Коньшина столкнутся с общими испытаниями фотографии
«Три любимые женщины» Лолита Таборко, Дарья Белодед и Галина Коньшина столкнутся с общими испытаниями фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Сериал «Ректор»

Скорбим

Машраб Кимсанов
2 мая ушёл из жизни актёр Машраб Кимсанов.
Вадим Григорьев
1 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Вадим Григорьев.
Элеонора Маклакова
30 апреля ушла из жизни художник Элеонора Маклакова.
Зоя Зелинская
29 апреля ушла из жизни актриса Зоя Зелинская.
Станислав Мещангин
29 апреля ушёл из жизни актёр, режиссёр Станислав Мещангин.
Андрей Тропилло
28 апреля ушёл из жизни музыкант Андрей Тропилло.

День рождения >>

Вадим Александров
Наталья Андрейченко
Ксения Качалина
Данила Козловский
Фёдор Никитин
Кирилл Полухин
Наталья Рычагова
Елена Юнгер
Николай Яковченко
Иван Андонов
Рената Блюме
Иржина Богдалова
Крис Малки
Массимо Раньери
Кристина Хендрикс
Ребекка Холл
все родившиеся 3 мая >>

Афиша кино >>

Реальная история Уиннер
драма
США, 2023
Спящие псы
детектив, криминальный фильм, триллер
Австралия, США, 2024
Агент 9: Миссия уничтожить
боевик, триллер, шпионский фильм, экранизация
США, Бангладеш, 2023
Выжить в Калахари
боевик, триллер
США, 2024
Жизнь вверх ногами
комедия
США, 2023
Память
драма
Мексика, США, Чили, 2023
Потрошитель. Наследие
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Идеальная зависимость
драма, мелодрама, эротика
Германия, Канада, США, 2023
Всемирный потоп
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
Великобритания, 2023
Любви не бывает?
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Ужас Амитивилля: Мотель призраков
фильм ужасов
Индонезия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?