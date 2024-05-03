«Три любимые женщины» Лолита Таборко, Дарья Белодед и Галина Коньшина столкнутся с общими испытаниями

По сюжету Даша, Катя и Лидия Петровна – абсолютно незнакомые женщины. Объединяет их только недавно погибший бизнесмен – отец, муж и сын. После его смерти женщины оказываются наследницами общего дела и общих долгов. Теперь три разные по характеру, возрасту и социальному положению женщины, которые к тому же терпеть не могут друг друга, вынуждены объединиться.
«Моя героиня – очень сильная и решительная девушка с твердым характером. Многое взваливает на себя и старается решить все проблемы без посторонней помощи. Но в то же время остается доброй и внимательной к людям», — рассказывает Дарья Белодед. В мелодраме также сыграли Тимур Бурин, Даниил Шперлинг, Андрей Красноусов, Илья Семенов, Джульетта Геринг и другие.
«Наша история про трех героинь, судьбы которых переплелись. Им приходится уйти из привычной зоны комфорта. Общие испытания помогают найти внутренние резервы и пересмотреть свое отношение к людям», — добавляет Галина Коньшина.
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