Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Розамунд Пайк сыграет в третьей части «Иллюзии обмана»

3 мая
2024 год

Новости кино >>
3 мая 2024
Розамунд Пайк сыграет в третьей части «Иллюзии обмана». Детали не раскрываются, но известно, что актрисе досталась одна из ключевых ролей, сообщает Variety.

Розамунд Пайк сыграет в третьей части «Иллюзии обмана»
фото: Vogue

В триквеле «Иллюзии обмана» к своим героям вернутся Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Дэйв Франко и Морган Фриман. Компанию им составят Джастис Смит, Доминик Сесса и Ариана Гринблатт. Третью часть поставит режиссер Рубен Фляйшер, работавший над боевиком «Анчартед» и первым «Веномом».

Премьера первой «Иллюзии обмана» состоялась в 2013 году, а сиквела — в 2016-м. Суммарно обе картины заработали в мировом прокате 686,5 миллиона долларов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Иллюзия обмана: Второй акт». Ловкость рук и сплошное мошенничество
Найден режиссер для третьей части «Иллюзии обмана»
У «Иллюзии обмана» появится триквел
персоны
Джесси АйзенбергАриана ГринблатРозамунд ПайкДоминик СессаДжастис СмитАйла ФишерРубен ФляйшерДэйв ФранкоМорган ФриманВуди Харрельсон
фильмы
Анчартед: На картах не значитсяВеномИллюзия обманаИллюзия обмана: Второй акт

анонс

Скорбим

Машраб Кимсанов
2 мая ушёл из жизни актёр Машраб Кимсанов.
Вадим Григорьев
1 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Вадим Григорьев.
Элеонора Маклакова
30 апреля ушла из жизни художник Элеонора Маклакова.
Зоя Зелинская
29 апреля ушла из жизни актриса Зоя Зелинская.
Станислав Мещангин
29 апреля ушёл из жизни актёр, режиссёр Станислав Мещангин.
Андрей Тропилло
28 апреля ушёл из жизни музыкант Андрей Тропилло.

День рождения >>

Вадим Александров
Наталья Андрейченко
Ксения Качалина
Данила Козловский
Фёдор Никитин
Кирилл Полухин
Наталья Рычагова
Елена Юнгер
Николай Яковченко
Иван Андонов
Рената Блюме
Иржина Богдалова
Крис Малки
Массимо Раньери
Кристина Хендрикс
Ребекка Холл
все родившиеся 3 мая >>

Афиша кино >>

Реальная история Уиннер
драма
США, 2023
Спящие псы
детектив, криминальный фильм, триллер
Австралия, США, 2024
Агент 9: Миссия уничтожить
боевик, триллер, шпионский фильм, экранизация
США, Бангладеш, 2023
Выжить в Калахари
боевик, триллер
США, 2024
Жизнь вверх ногами
комедия
США, 2023
Память
драма
Мексика, США, Чили, 2023
Потрошитель. Наследие
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Идеальная зависимость
драма, мелодрама, эротика
Германия, Канада, США, 2023
Всемирный потоп
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
Великобритания, 2023
Любви не бывает?
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Ужас Амитивилля: Мотель призраков
фильм ужасов
Индонезия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram