Розамунд Пайк
сыграет в третьей части «Иллюзии обмана
». Детали не раскрываются, но известно, что актрисе досталась одна из ключевых ролей, сообщает Variety.
фото: Vogue
В триквеле «Иллюзии обмана» к своим героям вернутся Джесси Айзенберг
, Вуди Харрельсон
, Айла Фишер
, Дэйв Франко
и Морган Фриман
. Компанию им составят Джастис Смит
, Доминик Сесса
и Ариана Гринблатт
. Третью часть поставит режиссер Рубен Фляйшер
, работавший над боевиком «Анчартед
» и первым «Веномом
».
Премьера первой «Иллюзии обмана
» состоялась в 2013 году, а сиквела
— в 2016-м. Суммарно обе картины заработали в мировом прокате 686,5 миллиона долларов.
обсуждение >>