Театр жестокости: трейлер второго сезона «Звездного дитя», в котором ставят 2,5D-спектакль (премьера уже скоро!)

Студия Doga Kobo
(«Рыбалка для школьниц после занятий
», «Моя девушка не только милая
») намерена ковать железо, пока горячо, и обещает выпустить второй сезон аниме-хита «Звездное дитя»
уже 3 июля. Зрительский интерес подогревают трейлером — с новым опенингом Fatale
в исполнении GEMN
(а у нас — еще и с русскими субтитрами).
Кто забыл, всё началось с поп-звезды Ай Хосино, которая забеременела от неизвестного воздыхателя и решила стать матерью подальше от глаз токийских папарацци. Всё шло по плану под надзором гинеколога-фаната, пока тот не погиб при загадочных обстоятельствах, а потом столь же фантастическим образом переродился — в теле одного из двойняшек Хосино. Причем его сестрой стала юная пациентка со смертельным диагнозом, тоже фанатка Ай. Правда, радость от сближения с кумиром оказалась недолгой: вскоре таинственный киллер добрался и до певицы — вернее, надоумил другого поклонника в сложном ментальном состоянии. Годы спустя сироты Руби и Аквамарин сами покоряют мир шоу-бизнеса: она — желая повторить успех матери, он — чтобы разыскать виновного в её смерти.
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«Звездное дитя» — «Персона» Бергмана, но кавайная, криминальная (и с песнями!)
Побывав на съемках реалити-шоу и дорамы, герои оказываются в команде 2,5D-спектакля «Токийский клинок
» — то есть постановки по мотивам манги, следующая мизансценам первоисточника, но чуть расширяющая поле действия благодаря возможностям театра. Здесь Аквамарин надеется получить чуть больше информации о потенциальном возлюбленном «матери», а среди новых действующих лиц — звезда подмосток Тайки Химэкава, а также артисты Абико Самэдзима и GOA.
Химэкаву озвучивает Коки Утияма
(Кэй Цукисима
из «Волейбола!
»).
Самэдзиму — Аянэ Сакура
(Габи Браун
из «Атаки титанов
»).
GOA — Дайсукэ Оно
(Джотаро Куджо из «Невероятных приключений ДжоДжо
»).
Режиссер по-прежнему Дайсукэ Хирамаки
(«Белый ящик
», «Квест Сакуры
»).
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