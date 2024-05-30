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Театр жестокости: трейлер второго сезона «Звездного дитя», в котором ставят 2,5D-спектакль (премьера уже скоро!)

30 мая
2024 год

Новости кино >>
30 мая 2024
Студия Doga KoboРыбалка для школьниц после занятий», «Моя девушка не только милая») намерена ковать железо, пока горячо, и обещает выпустить второй сезон аниме-хита «Звездное дитя» уже 3 июля. Зрительский интерес подогревают трейлером — с новым опенингом Fatale в исполнении GEMN (а у нас — еще и с русскими субтитрами).


Кто забыл, всё началось с поп-звезды Ай Хосино, которая забеременела от неизвестного воздыхателя и решила стать матерью подальше от глаз токийских папарацци. Всё шло по плану под надзором гинеколога-фаната, пока тот не погиб при загадочных обстоятельствах, а потом столь же фантастическим образом переродился — в теле одного из двойняшек Хосино. Причем его сестрой стала юная пациентка со смертельным диагнозом, тоже фанатка Ай. Правда, радость от сближения с кумиром оказалась недолгой: вскоре таинственный киллер добрался и до певицы — вернее, надоумил другого поклонника в сложном ментальном состоянии. Годы спустя сироты Руби и Аквамарин сами покоряют мир шоу-бизнеса: она — желая повторить успех матери, он — чтобы разыскать виновного в её смерти.

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Побывав на съемках реалити-шоу и дорамы, герои оказываются в команде 2,5D-спектакля «Токийский клинок» — то есть постановки по мотивам манги, следующая мизансценам первоисточника, но чуть расширяющая поле действия благодаря возможностям театра. Здесь Аквамарин надеется получить чуть больше информации о потенциальном возлюбленном «матери», а среди новых действующих лиц — звезда подмосток Тайки Химэкава, а также артисты Абико Самэдзима и GOA.

Театр жестокости: трейлер второго сезона «Звездного дитя», в котором ставят 2,5D-спектакль (премьера уже скоро!)

Химэкаву озвучивает Коки Утияма (Кэй Цукисима из «Волейбола!»).
Самэдзиму — Аянэ Сакура (Габи Браун из «Атаки титанов»).
GOA — Дайсукэ Оно (Джотаро Куджо из «Невероятных приключений ДжоДжо»).
Режиссер по-прежнему Дайсукэ ХирамакиБелый ящик», «Квест Сакуры»).

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Театр жестокости: трейлер второго сезона «Звездного дитя», в котором ставят 2,5D-спектакль (премьера уже скоро!) фотографии
Театр жестокости: трейлер второго сезона «Звездного дитя», в котором ставят 2,5D-спектакль (премьера уже скоро!) фотографии
Театр жестокости: трейлер второго сезона «Звездного дитя», в котором ставят 2,5D-спектакль (премьера уже скоро!) фотографии
Театр жестокости: трейлер второго сезона «Звездного дитя», в котором ставят 2,5D-спектакль (премьера уже скоро!) фотографии
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