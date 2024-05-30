Не стало Анастасии Заворотнюк

Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет. Об этом рассказали близкие актрисы в соцсетях. В сообщении говорится, что Анастасия Заворотнюк длительное время тяжело болела.
фото: Hello! Russia
Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани в семье народной артистки РСФСР Валентины Заворотнюк и телережиссера Юрия Заворотнюка. Анастасия училась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института, а затем окончила Школу-студию при МХАТ им. Чехова, курс Авангарда Леонтьева. С 1993-го и по 2004 год была актрисой Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. За десять лет работы в театре она сыграла в 29 спектаклях. Широкую известность актрисе принес сериал «Моя прекрасная няня». Также в ее фильмографии проекты «Проклятие спящих», «Провокатор», «Мамы» и другие работы.
В качестве телеведущей выступала на разных телеканалах, в том числе на «Первом канале», СТС, НТВ и других. В 2006 году стала заслуженной артисткой Российской Федерации.
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