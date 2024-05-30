Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Сериал «Ректор»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не стало Анастасии Заворотнюк

30 мая
2024 год

Новости кино >>
30 мая 2024

Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет. Об этом рассказали близкие актрисы в соцсетях. В сообщении говорится, что Анастасия Заворотнюк длительное время тяжело болела.

Не стало Анастасии Заворотнюк
фото: Hello! Russia

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани в семье народной артистки РСФСР Валентины Заворотнюк и телережиссера Юрия Заворотнюка. Анастасия училась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института, а затем окончила Школу-студию при МХАТ им. Чехова, курс Авангарда Леонтьева. С 1993-го и по 2004 год была актрисой Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. За десять лет работы в театре она сыграла в 29 спектаклях. Широкую известность актрисе принес сериал «Моя прекрасная няня». Также в ее фильмографии проекты «Проклятие спящих», «Провокатор», «Мамы» и другие работы.

В качестве телеведущей выступала на разных телеканалах, в том числе на «Первом канале», СТС, НТВ и других. В 2006 году стала заслуженной артисткой Российской Федерации.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 3
Анастасия Евстафьева (внучка рыбака и учительницы русского языка и литературы)   30.05.2024 - 11:28
Настя!? ;( читать далее>>
№ 2
КсанКСАНЫЧ   30.05.2024 - 10:38
Настя это красота талант, будем помнить читать далее>>
№ 1
КсанКСАНЫЧ   30.05.2024 - 10:36
Светлая память. Как же хороша в фильме Я больше не боюсь читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Анастасия ЗаворотнюкВалентина ЗаворотнюкАвангард ЛеонтьевОлег Табаков
фильмы
Мамы-3Моя прекрасная няняПровокаторПроклятие спящих

анонс

Сериал «Ректор»

Скорбим

Анастасия Заворотнюк
30 мая ушла из жизни актриса Анастасия Заворотнюк.
Валерий Музыка
29 мая ушёл из жизни актёр Валерий Музыка.
Богдан Козак
28 мая ушёл из жизни актёр Богдан Козак.
Александр Самсонов
27 мая ушёл из жизни оперный певец Александр Самсонов.

День рождения >>

Мария Берсенева
Олег Буганов
Александр Демьяненко
Никита Ефремов
Антонина Лефтий
Елена Майорова
Наталья Парашкина
Мурад Раджабов
Шукюфа Юсупова
Феликс Жуковский
Колм Мини
Майкл Джей Поллард
Рэйчел Стирлинг
ДеВанда Уайз
Костя Ульман
Марк Шеппард
все родившиеся 30 мая >>

Афиша кино >>

Маленький Будда
драма, исторический фильм
Великобритания, Франция, Италия, Лихтенштейн, 1993
Винни-Пух: Кровь и мёд 2
триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2024
Мария Монтессори: Воспитание любовью
биография, драма
Франция, 2024
(Не)идеальные мужчины
комедия
Италия, 2023
Беспредельные путешествия во времени
криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Австралия, 2023
Как стать королём
комедия, мелодрама
США, 2023
Круиз. В поисках сокровищ
приключения, семейное кино
Нидерланды, 2022
Мёртвые не причиняют боли
вестерн, драма, мелодрама
Дания, Канада, Мексика, 2023
Незнакомцы. Начало
фильм ужасов
США, 2024
Полная паранойя
триллер
Норвегия, 2023
Сплетение судеб
драма, экранизация
Бельгия, Италия, Канада, Франция, 2023
Суперпташки: Улётная миссия
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Испания, Италия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?