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«Поверить не могу, что это происходит»: акула атакует девушек в открытом море в трейлере фильма «Челюсти. Кровавый риф»

30 мая
2024 год

Новости кино >>
30 мая 2024

В сети появились трейлер и постер триллера Хейли Истон «Челюсти. Кровавый риф». В российский прокат картину выпустит компания Централ Партнершип 27 июня.



По сюжету компания лучших подруг отправляется в путешествие мечты. Но поездка оборачивается кровавым кошмаром, когда на девушек нападает огромная акула. Они оказываются отрезаны от берега, а силы и время уже на исходе.

«Поверить не могу, что это происходит»: акула атакует девушек в открытом море в трейлере фильма «Челюсти. Кровавый риф»
фото: Централ Партнершип

Главные роли в фильме исполнили Хифту Квазем, Лорен Лайл, Натали Митсон, Николь Риеко Сэцуко и Эллуиза Шекспир-Харт. Сценаристом выступила Кэт Кларк, работавшая над сериалом «Благие знамения».
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фильмы
Благие знаменияЧелюсти. Кровавый риф

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«Поверить не могу, что это происходит»: акула атакует девушек в открытом море в трейлере фильма «Челюсти. Кровавый риф» фотографии
«Поверить не могу, что это происходит»: акула атакует девушек в открытом море в трейлере фильма «Челюсти. Кровавый риф» фотографии
«Поверить не могу, что это происходит»: акула атакует девушек в открытом море в трейлере фильма «Челюсти. Кровавый риф» фотографии
«Поверить не могу, что это происходит»: акула атакует девушек в открытом море в трейлере фильма «Челюсти. Кровавый риф» фотографии
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