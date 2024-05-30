Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Алена Бабенко оставила наследство Софье Синицыной в детективной мелодраме «За семью печатями»

30 мая
2024 год

Новости кино >>
30 мая 2024
Сегодня на медиаплатформе «Смотрим» состоялась премьера детективной мелодрамы «За семью печатями», главные роли в которой исполнили Софья Синицына, Алена Бабенко, Владислав Ветров, Сергей Астахов, Владимир Фекленко, Никита Тезин, Екатерина Данилова и другие, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Алена Бабенко оставила наследство Софье Синицыной в детективной мелодраме «За семью печатями»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету в детстве Кристина Сафонова (Софья Синицына) переживает гибель родителей. Ее старшая сестра Анна (Алёна Бабенко) становится главой семьи и принимает решение отдать Кристину в детский дом. Спустя годы, надеясь получить прощение, Анна появляется в жизни сестры и переворачивает ее с ног на голову. Она делает Кристину единственной наследницей всего состояния Сафоновых, а сама выбрасывается из окна. С этого момента многочисленные родственники Кристины вступают в борьбу за ее деньги и благосклонность. Девушка не подозревает, кому из своих «чужих» родных она может доверять, а кого должна опасаться. Ей предстоит встать во главе семейного бизнеса, простить родственников и выяснить, какие тайны скрываются за стенами роскошного особняка.

«Мне сложно раскрывать какие-то детали, потому что, когда снимаешь детектив, есть вещи сюжетообразующие, о которых не принято говорить. Все равно, что сказать: убийца – шофер. Мне просто интересно рассказать зрителю о человеке в определенных обстоятельствах. Мой персонаж – не отрицательный парень. Я играю любовника героини Алены Бабенко. У нас с ней уже есть подобный опыт: мы вместе играли в спектаклях театра «Современник», где тоже находились в близких отношениях. Очень приятно работать с человеком, которого хорошо знаешь, уважаешь и любишь его творчество. Это уже полработы, когда ты знаком с партнером. Очень ценю такие моменты», — признается Владислав Ветров.

Режиссерами мелодрамы выступили Андрей Селиванов и Роман Просвирнин. Телевизионная премьера сериала запланирована в эфире телеканала «Россия».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Софья Синицына и Алена Бабенко сыграют сестер
Поиск по меткам
Россия-1
персоны
Сергей АстаховАлёна БабенкоВладислав ВетровЕкатерина ДаниловаРоман ПросвирнинАндрей СеливановСофья СиницынаНикита ТезинВладимир Фекленко
фильмы
За семью печатями

фотографии >>
Алена Бабенко оставила наследство Софье Синицыной в детективной мелодраме «За семью печатями» фотографии
Алена Бабенко оставила наследство Софье Синицыной в детективной мелодраме «За семью печатями» фотографии
Алена Бабенко оставила наследство Софье Синицыной в детективной мелодраме «За семью печатями» фотографии
Алена Бабенко оставила наследство Софье Синицыной в детективной мелодраме «За семью печатями» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анастасия Заворотнюк
30 мая ушла из жизни актриса Анастасия Заворотнюк.
Роман Клементьев
29 мая ушёл из жизни актёр Роман Клементьев.
Валерий Музыка
29 мая ушёл из жизни актёр Валерий Музыка.
Богдан Козак
28 мая ушёл из жизни актёр Богдан Козак.

День рождения >>

Мария Берсенева
Олег Буганов
Александр Демьяненко
Никита Ефремов
Антонина Лефтий
Елена Майорова
Наталья Парашкина
Мурад Раджабов
Шукюфа Юсупова
Феликс Жуковский
Колм Мини
Майкл Джей Поллард
Рэйчел Стирлинг
ДеВанда Уайз
Костя Ульман
Марк Шеппард
все родившиеся 30 мая >>

Афиша кино >>

Маленький Будда
драма, исторический фильм
Великобритания, Франция, Италия, Лихтенштейн, 1993
Винни-Пух: Кровь и мёд 2
триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2024
Манюня: Приключения в Москве
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Мария Монтессори: Воспитание любовью
биография, драма
Франция, 2024
Незнакомцы. Начало
фильм ужасов
США, 2024
(Не)идеальные мужчины
комедия
Италия, 2023
Беспредельные путешествия во времени
криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Австралия, 2023
Как стать королём
комедия, мелодрама
США, 2023
Круиз. В поисках сокровищ
приключения, семейное кино
Нидерланды, 2022
Мёртвые не причиняют боли
вестерн, драма, мелодрама
Дания, Канада, Мексика, 2023
Полная паранойя
триллер
Норвегия, 2023
Сплетение судеб
драма, экранизация
Бельгия, Италия, Канада, Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram