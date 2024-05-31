«Повелитель ветра», «Политех» и «Плейлист волонтера» стали лауреатами Национальной премии интернет-контента

В Москве подвели итоги III Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (АНО «ИРИ»). В этом году мероприятие разделили на две части: 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус» наградили первых 14 победителей, а 30 мая в киноконцертном комплексе «Мосфильм» назвали лучшие проекты еще в 21 номинации, включая 15 основных, 2 тематические и 4 специальные. Полный список победителей доступен на сайте
ИРИ.
2024 год был объявлен в России годом семьи, поэтому заглавной темой церемонии стала «Сила притяжения Семьи». Вечер был разделен на три тематических акта: «Любовь», «Семья», «Родина», поэтому в качестве вручающих награды, ведущих и выступающих были приглашены семейные пары и представители семейных династий. Первую часть «Любовь» провели российские гимнасты: олимпийский чемпион Никита Нагорный
с женой, чемпионкой мира Дарьей Нагорной
. В качестве ведущих акта «Семья» выступили певец Дмитрий Маликов
и его дочь Стефания
. Завершающую часть «Родина» представили актер Андрей Мерзликин
и его жена Анна Осокина
. Голосом премии третий год подряд стал Сергей Бурунов
. Поэтическое настроение зрителям создал Павел Деревянко
, декламирующий стихотворения перед каждым актом.
«В России сейчас год семьи. А семья – это люди. И премия ИРИ — прежде всего, про людей. Про тех, кто создает талантливые проекты, трудясь за кадром, и хочет по-честному говорить с аудиторией. Про тех, кто в кадре — новых героев нашего времени, которые живут и делают что-то хорошее не только для себя, но и для близких, для своего города и региона, для своей страны. И про зрителей, ведь все эти проекты делаются и поддерживаются для них. Мы проводим премию в третий раз и видим, что на рынке кратно выросло количество интересного аудитории, качественного и при этом содержательного контента, а это и есть одна из наших главных задач. Россиянам точно будет, что посмотреть — искреннего, яркого, эмоционального — в ближайшие годы
», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский
.
В спецноминации «Сила в правде» победил игровой сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте
». Лучшей работой в номинации «Дебют» стал короткометражный фильм «Премия». В номинации «Короткометражный фильм» победу одержала документальная работа «Тренер», рассказывающая о судьбе бывшего яхтсмена-олимпийца. В категории «Non-scripted проект» приз вручили музыкальному шоу «Залетай в тренды-2», в котором начинающие артисты получают шанс заявить о себе, записав трек со звездой. Работа «Романовы. Последнее слово
» победила в номинации «Документальный проект». Лучшим игровым фильмом признали «Повелитель ветра
», рассказывающий о путешествии Федора Конюхова вокруг Земли на воздушном шаре. Лучшим «Игровым сериалом до 25 минут» назван «Политех
». Статуэтка в номинации «Игровой сериал более 25 минут» вручена драме «Плейлист волонтера
» с Иваном Янковским
в главной роли.
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