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Александр Петров стал «Почтарем»

31 мая
2024 год

Новости кино >>
31 мая 2024

Александр Петров воплотит образ молодого чудаковатого почтальона в полнометражном фильме Андрея Разенкова «Почтарь», чьи съемки стартовали на днях. Согласно пресс-службе компании «МТС», действие детективной драмы происходит в 1942 году в небольшом советском городке.

Зрителям расскажут историю о вечном противоборстве жизни со смертью и о человеке, как казалось его окружению, слабом, вдруг вмешавшемся в эту схватку и изменившем ее исход. Создатели предлагают необычный взгляд на войну: в картине нет боевых действий, а главное сражение проходит в душе главного героя. Вопрос, на который авторы ищут ответ — возможна ли ложь во благо, и какова цена этой лжи.

Александр Петров стал «Почтарем»
фото: пресс-служба компании «МТС»

По сюжету особо важное письмо из военного ведомства пропало, не дошло от почты до военкомата. Следователь ищет и не находит врагов. Он понимает, что Почтарь — так зовут молодого почтальона жители города — последним видел письмо. Парень носит письма с детства, он «со странностями», но образцовый почтальон. Горожане симпатизируют ему, он здесь свой. Следователю предстоит выяснить, что случилось с письмом и что здесь «не так».

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Компанию Петрову в картине составят Инга Оболдина, Полина Агуреева, Владислав Абашин, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров и Алексей Розин. Сценарий написали Андрей Разенков и Михаил Петухов. За производство отвечают онлайн-кинотеатр KION и «Трикита Энтертейнмент» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. «Почтарь» выйдет на большие экраны в 2025 году в юбилейный год празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, цифровая премьера состоится эксклюзивно на платформе KION.
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