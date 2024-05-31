Александр Петров стал «Почтарем»

Александр Петров воплотит образ молодого чудаковатого почтальона в полнометражном фильме Андрея Разенкова «Почтарь», чьи съемки стартовали на днях. Согласно пресс-службе компании «МТС», действие детективной драмы происходит в 1942 году в небольшом советском городке.
Зрителям расскажут историю о вечном противоборстве жизни со смертью и о человеке, как казалось его окружению, слабом, вдруг вмешавшемся в эту схватку и изменившем ее исход. Создатели предлагают необычный взгляд на войну: в картине нет боевых действий, а главное сражение проходит в душе главного героя. Вопрос, на который авторы ищут ответ — возможна ли ложь во благо, и какова цена этой лжи.
фото: пресс-служба компании «МТС»
По сюжету особо важное письмо из военного ведомства пропало, не дошло от почты до военкомата. Следователь ищет и не находит врагов. Он понимает, что Почтарь — так зовут молодого почтальона жители города — последним видел письмо. Парень носит письма с детства, он «со странностями», но образцовый почтальон. Горожане симпатизируют ему, он здесь свой. Следователю предстоит выяснить, что случилось с письмом и что здесь «не так».
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