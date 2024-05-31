Александр Петров стал «Почтарем»

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У «Универа» появится перезапуск про новых студентов

Сказка выйдет в широкий прокат 1 января 2025 года

Кирилл Зайцев и Юлия Пересильд добираются до восточных земель в тизер-трейлере «Финиста. Первого богатыря»

В проекте также играет Сергей Астахов

«Нам было очень тяжело вместе»: Света Светикова о романе с Андреем Чадовым

И о том, как Татьяна Навка поспособствовала их расставанию