Премьера «Денискиных рассказов» с Елизаветой Моряк и Александром Пашутиным состоится в День защиты детей

По сюжету в Москва наших дней родители на короткий срок оставляют сына Дениса дедушке Денису Викторовичу. Деду унять шестилетнего внука удается лишь рассказами о своем собственном детстве. И хотя между родственниками более 70 лет разницы, оказывается, что в глубине души они похожи. Как в 1954 году старик любил бегать по улице и по-мелкому пакостничать, так и в 2024-м юный Дениска подражает отцу-изобретателю и переворачивает жизнь двора с ног на
голову. Рассказы дедушки становятся для ребенка фантастическим порталом в советское прошлое и поводом исследовать удивительный окружающий мир.
«Денискины рассказы»
Производством экранизации занималась «Кинокомпания братьев Андреасян», а сценаристами выступили Гайк Асатрян и Ерзия Ертлес. В основу сценария вошли рассказы «Похититель собак», «Чики-брык», «Расскажите мне про Сингапур», «Человек с голубым лицом» и «Англичанин Павля».
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