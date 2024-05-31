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Премьера «Денискиных рассказов» с Елизаветой Моряк и Александром Пашутиным состоится в День защиты детей

31 мая
2024 год

Новости кино >>
31 мая 2024

Премьера 12-серийной семейной комедии «Денискины рассказы» состоится 1 июня в онлайн-кинотеатре KION. Экранизацию попудярного произведения знаменитого детского писателя Виктора Драгунского поставил его внук Артемий Драгунский, уточняет пресс-служба компании «МТС».

Премьера «Денискиных рассказов» с Елизаветой Моряк и Александром Пашутиным состоится в День защиты детей
фото: пресс-служба компании «МТС»

Поскольку в основу сериала вошла классика советской литературы, история будет происходить одновременно и в прошлом, и в современности. Вместе с юными актерами Максимом Матузным, Вероникой Зверевой, Дмитрием Калиховым, Романом Панковым, Варварой Бирюковой и Дмитрием Орловым главные роли взрослых исполнили Александр Пашутин, Елизавета Моряк, Янина Студилина, Дмитрий Ендальцев и Кирилл Мелехов.

По сюжету в Москва наших дней родители на короткий срок оставляют сына Дениса дедушке Денису Викторовичу. Деду унять шестилетнего внука удается лишь рассказами о своем собственном детстве. И хотя между родственниками более 70 лет разницы, оказывается, что в глубине души они похожи. Как в 1954 году старик любил бегать по улице и по-мелкому пакостничать, так и в 2024-м юный Дениска подражает отцу-изобретателю и переворачивает жизнь двора с ног на
голову. Рассказы дедушки становятся для ребенка фантастическим порталом в советское прошлое и поводом исследовать удивительный окружающий мир.

«Денискины рассказы»

Производством экранизации занималась «Кинокомпания братьев Андреасян», а сценаристами выступили Гайк Асатрян и Ерзия Ертлес. В основу сценария вошли рассказы «Похититель собак», «Чики-брык», «Расскажите мне про Сингапур», «Человек с голубым лицом» и «Англичанин Павля».
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Премьера «Денискиных рассказов» с Елизаветой Моряк и Александром Пашутиным состоится в День защиты детей фотографии
Премьера «Денискиных рассказов» с Елизаветой Моряк и Александром Пашутиным состоится в День защиты детей фотографии
Премьера «Денискиных рассказов» с Елизаветой Моряк и Александром Пашутиным состоится в День защиты детей фотографии
Премьера «Денискиных рассказов» с Елизаветой Моряк и Александром Пашутиным состоится в День защиты детей фотографии
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