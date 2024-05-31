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Марина Федункив, Настасья Самбурская и Федор Лавров захотели «Отдохнуть по-людски»

31 мая
2024 год

Новости кино >>
31 мая 2024
Марина Федункив, Настасья Самбурская, Федор Лавров, Вадим Дубровин и Игорь Чехов снимаются в комедии Андрея Никифорова «Отдохнуть по-людски» производства ТНТ и «МайВэйСтудии», сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету технологичная раса безэмоциональных инопланетян прибывает на Землю. Для миссии найти источник энергии и спасти свой род были выбраны лучшие представители мужского и женского пола — Альфа 1 и Альфа 2. А для максимально успешного контакта с людьми в путь с ними отправился непутевый «человековед» Бета. Благодаря своим браслетам-гаджетам все трое принимают человеческий облик и получают имена Александр, Игорь и Лариса.

Марина Федункив, Настасья Самбурская и Федор Лавров захотели «Отдохнуть по-людски»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Первое столкновение с «человеками» оказывается буквальным: Игоря сбивает машина Валеры и Иры Сафоновых, семейной пары, которая впервые за семь лет поехала в отпуск без детей. В экстремальной ситуации чувства Сафоновых распаляются, а энерго-датчики инопланетян зашкаливают: они понимают, что любовь и есть та энергия, которая им необходима. Следуя за Сафоновыми до провинциального отеля «Семь звезд», инопланетяне знакомятся с ними ближе. И пока Александр соревнуется с Валерой в количестве выпитого, а Ира делится с Ларисой женской мудростью, Игорь потихоньку «высасывает» энергию при каждом проявлении любви между парой. Однако в один момент эксперимент дает сбой, потому что настоящие человеческие чувства — это вовсе не шутка.

«Мне кажется, что серия новых комедийных фильмов, которые будут произведены специально для канала ТНТ и которые нигде больше невозможно будет увидеть, это классное начинание. И у этой линейки обязательно будет своя аудитория. Мы делаем этот проект с любовью и с большим чувством юмора. Сейчас люди вынуждены ходить в кино и платить деньги за билет, чтобы посмотреть комедийный фильм с классными артистами. А ТНТ предоставит эту возможность абсолютно бесплатно. Так что обязательно смотрите ТНТ», — прокомментировала генеральный продюсер картины Лика Бланк.
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Отдохнуть по-людски

фотографии >>
Марина Федункив, Настасья Самбурская и Федор Лавров захотели «Отдохнуть по-людски» фотографии
Марина Федункив, Настасья Самбурская и Федор Лавров захотели «Отдохнуть по-людски» фотографии
Марина Федункив, Настасья Самбурская и Федор Лавров захотели «Отдохнуть по-людски» фотографии
Марина Федункив, Настасья Самбурская и Федор Лавров захотели «Отдохнуть по-людски» фотографии
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