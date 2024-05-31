Анна Маликова и Роман Перелыгин сыграли в «Женщине без опыта»

По словам Анны Маликовой, «главная мысль проекта в том, что никогда не поздно начать свою жизнь заново. Эта история мотивирует не опускать руки, не сдаваться. И тогда, несмотря на все предательства и сложности, если ты будешь предан себе, найдешь новые смыслы, любовь и победишь. Главное – быть собой».
Зрителям расскажут про домохозяйку Татьяну, кторая узнает, что ее любимый муж — чиновник мэрии Илья Климов — давно изменяет ей с секретаршей. Он уходит к любовнице и просит Татьяну освободить квартиру, которая досталась ему от родителей. Впервые за 20 лет Татьяне приходится искать работу – она получила образование в сфере криминалистики, но из-за запрета мужа никогда не использовала знания на практике, а ее страстью всегда были детективы. С помощью своего дяди, подполковника полиции, героиня устраивается в экспертно-криминалистическую лабораторию. Майор Бологов, зная, что она устроена «по блату», намерен добиться ее отстранения. Неопытная, но невероятно наблюдательная Татьяна начинает расследовать уголовные дела и добивается доверия коллег. Ее задачу осложняет семейная ситуация – муж Илья настойчиво пытается вернуться, а мать, которая много лет назад оставила Татьяну, внезапно появляется и приносит с собой хаос. Теперь женщине придется разгадывать не только криминальные загадки, но и проблемы своей семьи.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Мой герой – майор полиции. Его уникальность в том, что он не старается кем-то казаться, просто делает, что считает нужным и как считает правильным. Его профессия, конечно, накладывает свой характерный отпечаток, но все-таки Бологов остается открытым для нормальной жизни, отношений и любви», — поведал о своем персонаже Роман Перелыгин.
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