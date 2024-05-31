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Дэни Бун и Лоранс Арне отправляются в путешествие в трейлере комедии «Развеселые каникулы»

31 мая
2024 год

Новости кино >>
31 мая 2024
В сети появились локализованный трейлер и постер французской семейной комедии «Развеселые каникулы», которую компания Global Film выпустит в российский прокат 4 июля.

«Развесёлые каникулы»


Зрителей ожидает роуд-муви с захватывающими дорожными приключениями, трогательным и душевным сюжетом, отличным юмором, завораживающими пейзажами Атлантического побережья Франции и культовыми музыкальными композициями.

По сюжету семье Хендриксов не сидится на одном месте в каникулы, а потому их ждут неожиданные приключения и чудесные открытия. Именно в дороге раскрываются творческие таланты каждого, и там, где были конфликты, рождается гармония.

Дэни Бун и Лоранс Арне отправляются в путешествие в трейлере комедии «Развеселые каникулы»
фото: пресс-служба компании Global Film

Главные роли в фильме сыграли Дэни Бун и Лоранс Арне, которая также выступила режиссером и сценаристом картины. Компанию им составят Фердинанд Редулу и Мари Ланша.
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фотографии >>
Дэни Бун и Лоранс Арне отправляются в путешествие в трейлере комедии «Развеселые каникулы» фотографии
Дэни Бун и Лоранс Арне отправляются в путешествие в трейлере комедии «Развеселые каникулы» фотографии
Дэни Бун и Лоранс Арне отправляются в путешествие в трейлере комедии «Развеселые каникулы» фотографии
Дэни Бун и Лоранс Арне отправляются в путешествие в трейлере комедии «Развеселые каникулы» фотографии
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