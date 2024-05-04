Хаяо Миядзаки в списке «самых влиятельных азиатов» и предсказания Судзумэ: главные новости аниме за неделю

«Охотник х охотник» и «Грендайзер» возвращаются, Дораэмон помогает с непогодой, а Хаяо Миядзаки получает очередную награду. Аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом трейлере
«Мононокэ
» или продолжении гаремника
«Пять невест
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
🔘 «Мальчик и птица
» Хаяо Миядзаки
наконец-то доберутся до цифровой премьеры 25 июня, а 9 июля выйдут на Blu-ray-дисках.
🔘 По странному стечению обстоятельств, остров Кюсю и префектуру Эхимэ оказались в эпицентре землетрясения после трансляции «Судзумэ, закрывающей двери
» по ТВ. Героиня аниме Макото Синкая
выехала из города Миядзаки, что на острове Кюсю, в Мацуяму, что в префектуре Эхимэ, а следующими точками её путешествия были Кобэ и Токио. Пока что населенный пункты не постигло стихийное бедствие, но предыдущих примеров было достаточно для продолжительного обсуждения в соцсети X.
🔘 27-й фильм из цикла о «Детективе Конане»
собрал в Японии около $58,85 миллионов за 18 дней, а также помог франшизе преодолеть отметку в 100 миллионов зрителей — суммарно на все части. Ранее эта отметка покорялась только сериям о Дораэмоне
и Годзилле.
🔘 После двухлетнего перерыва Ёсихиро Тогаси
возвращается к работе над легендарной мангой «Охотник х охотник
».
🔘 И это не единственные новости о знаковом сёнэне
: в сети также появился новый трейлер файтинга Hunter x Hunter: Nen x Impact
. Дата релиза пока не анонсирована.
🔘 Через месяц у манги «Кайдзю номер восемь
» появится спин-офф с подзаголовком Relax, посвященный будням героев, когда они не сражаются с исполинскими монстрами.
🔘 Романтическое фэнтези «Повар небесной гостинцы
» в следующем году приготовит второй сезон.
🔘 После «Звездного дитя
» дуэт YOASOBI
получил такую популярность, что их опенинг для «Цикла историй: Межсезонье и монстры
» анонсировали с помощью обратного отсчета на официальном сайте франшизы
.
🔘 На японском ТВ вышла получасовая программа, посвященная именитому продюсеру Масао Маруяме
, приложил руку к созданию студий Madhouse
, MAPPA
и новейшей M2
. Видео с английскими субтитрами доступно по ссылке
.
🔘 Из-за отсутствия осадков в Таиланде прошла традиционная церемония призыва дождя, но с небольшим нововведениям. Вместе кошки (по легенде, мокрое животное способно убедить божества ниспослать воды) люди организовали шествие с куклой Дораэмона
.
Читать
25 аниме весны, которые гарантированно поднимут настроение
I 🤖 U
«Грендайзер U
» от студии Gaina
(«Ханаби постоянно опаздывает
», «Дочка босса и её нянька
») отправится покорять эфир в июле этого года. Перезапуск классического сериала про инопланетного робота
, основанного на меха
-франшизе легендарного Го Нагаи
, приурочен к 50-летию с момента премьеры. Новый ролик, как и предыдущий
, сопровождается вступительным треком Kaishin no Ichigeki
в исполнении рок-квартета GLAY
.
После разрушительной атаки империи Вега на планету Флид единственный выживший, наследный принц Дюк, находит пристанище на Земле. Спустя два года над мирным небом новообретенной родины появляется вражеская флотилия, и Дюку вновь приходится сесть за штурвал человекоподобного робота Грендайзера — чтобы сразиться за свободу и будущее Вселенной.
К актерам озвучивания
присоединились:
Хаяси — Синъя Такахаси
(Атли
из «Саги о Винланде
»).
Ямада — Рихо Сугияма
(Микура
из «Иллюзии рая
»).
Саэки — Хиронори Кондо
(Демон вечности
из «Человека-бензопилы
»).
Ои — Сора Токуи
(Рококо
из «Хелька
»).
Читать
«Ведьма с Меркурия» — новейший хит знаковой франшизы «Гандам»
Домашку кто за тебя делать будет — ниндзя, что ли?
Студия J.C.Staff
(«Повар-боец Сома
», «Сказка о сахарном яблоке
») поделилась первым трейлером аниме «Любовь Мураи
», анонсированного
зимой 2022-го. Премьера состоится в октябре на платформе Disney+
.
Старшеклассник Мураи безумно влюблен в классную руководительницу и даже в школьной анкете написал, что готов на ней жениться. Однако Аяно Танака не воспринимает признания ученика всерьез, к тому же заядлую отаку не очень привлекают романтические отношения в реальной жизни. Идеальным парнем она считает ниндзя Хитотосэ из отомэ-игры. Чтобы угодить Танака-сэнсэй, Мураи перекрашивается в блондина и становится похожим на её любимого персонажа как две капли воды.
Постановка ромкома — на Ёсики Ямакаве
(«Смертоносный герцог и его чёрная горничная
»), сценарий — на Сусуму Ямакаве
(«Путь домохозяина
»), музыкальное сопровождение — на Руке Каваде
(«Прощай, унылый учитель
», «Святая Сесилия и пастор Лоуренс
»), а эндинг Suko
исполняет группа Yabai T-shirts yasan
. Мураи и Танаку-сэнсэй озвучивают Кэнго Таканиси
(Фудзита
из «Дорохэдоро
») и Ёко Хикаса
(Зения
из «Однушки лорда демонов и героя
»).
Читать
«Жертвенная принцесса и владыка зверей» — трогательное аниме от той же студии
Безумный Пьеро — 45 лет в индустрии
Pierrot
, одной из старейших аниме-студий, в этом месяце исполняется 45 лет. В честь знаменательного события на официальном YouTube-канале появился юбилейный ролик Pierrot 45th Anniversary Movie
. Компанию в 1979 году основал продюсер, аниматор и режиссер Юдзи Нунокава
, а её первым официальным проектом стала аниме-адаптация детского романа Сельмы Лагерлёф
«Чудесное путешествие Нильса
». Помимо выдающихся франшиз «Наруто
», «Боруто
» и «Блич
», Pierrot знаменита такими хитами, как «Несносные пришельцы
», «Крутой учитель Онидзука
», «Отчет о буйстве духов
», «Черный клевер
» и «Токийский гуль
».
На достигнутом анимационный дом останавливаться не собирается. По словам продюсера Ёсихико Томинаги
, Pierrot запускает суббренд PIERROT FILMS
, чтобы сфокусироваться на шоу с более короткими сезонами: «Хотя Pierrot известна высококачественным производством, она также приобрела репутацию «студии, специализирующейся на долгосрочных сериалах». Мы отмечаем изменения в аниме-индустрии: популярный сериал «Магическая битва» является отличным примером того, как короткие произведения могут достичь впечатляющего успеха. Учитывая эти обстоятельства, Pierrot считает необходимым пересмотреть подход к производству и структуре компании. Студия стремится к постоянному повышению качества работы и адаптации к современным требованиям отрасли
». Кроме того, «дочка» продолжит производство «Тысячелетней кровавой войны
», а также займется адаптацией манги для взрослых и оригинального контента.
Читать
«Крутой учитель Онидзука» — классика жанра сёнэн от студии Pierrot
САМЫЙ ОБАЯТЕЛЬНЫЙ И ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ
Хаяо Миядзаки
продолжает пожинать лавры. Gold House
— некоммерческая организация, объединяющая и поддерживающая творцов и передовых деятелей в области культуры и других сферах, — включила оскароносного
режиссера в список самых влиятельных азиатов A100
. Третья ежегодная церемония награждения Gold Gala
пройдет в центре Лос-Анджелеса 11 мая.
Среди лауреатов 2024-го: мангака Эйитиро Ода
(создатель «Ван-Писа
»), актеры Арата Макэню
(Ророноа Зоро
из сериальной адаптации
манги), Хироюки Санада
(даймё Ёси Торанага
из «Сёгуна
») и Ли Джон Джэ
(Сон Ки Хун
из «Игры в кальмара
»), режиссеры Такаси Ямадзаки
(«Годзилла Минус Один
») и Пак Чхан Ук
(постанощик «Олдбоя
» сейчас шумит с мини-сериалом «Сочувствующий
»). С полным списком можно ознакомиться тут
.
Читать
Обзор аниме «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки
КРОВЬ НЕ ВОДИЦА
Дзёсэй
-манга Томоко Ямаситы
«Дневник разных стран
» (Ikoku Nikki) получит аниме-адаптацию. По такому случаю студия Shuka
(«Четверо братьев Юдзуки
», «91 день
») выпустила коротенький тизер. 35-летняя писательница Макио Кодай, застенчивая и неловкая в общении, ведет уединенный образ жизни, пока в дорожной аварии не погибают старшая сестра и шурин. Тогда ей приходится взять на воспитание 15-летнюю племянницу Асу Такуми.
Над производством драмы работает постановщик Миюки Осиро
(«Дюрарара!
», режиссер анимации «Дети на холме
»), сценарист Кохэй Киясу
(«Мой домашний герой
», «Почувствуй ветер
»), чардиз Кэндзи Хаяма
(«Мазинкайзер против Генерала Тьмы
», «Тигр и кролик
») и композитор Кэнсукэ Усио
(«Форма голоса
», «Опасность в моем сердце
»).
Читать
«Брошенный кролик» — трогательное аниме о родительстве
Бонус
: портмоне в форме сундука-мимика из «Провожающей в последний путь Фрирен
», на который уже положила глаз титульная героиня
. Открыт предзаказ, но только на территории Японии.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о нереализованном аниме в мире «Безумного Макса», а также об истории и главных хитах таких студий, как Madhouse и MAPPA.
обсуждение >>