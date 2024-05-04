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Исполнилось 90 лет со дня рождения Татьяны Самойловой

4 мая
2024 год

Новости кино >>
4 мая 2024
Исполнилось 90 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР, народной артистки России, выдающейся советской и российской актрисы театра и кино Татьяны Самойловой.

Исполнилось 90 лет со дня рождения Татьяны Самойловой
фото: кадр из фильма «Летят журавли»

Татьяна Евгеньевна родилась в Ленинграде 4 мая 1934 года в семье актера Евгения Самойлова и инженера Зинаиды Левиной. В 1937-м Самойловы переехали в Москву. В школьные годы занималась балетом. Окончила балетную студию при театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, в 1956-м закончила театральное училище имени Щукина, а в 1959-м — Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. В начале карьеры была актрисой Театра имени Маяковского и Вахтанговского театра, с 1967-го по 1992-й работала в Театре-студии киноактера, затем в «Школе современной пьесы». Сотрудничала также с «Современником».

В кино дебютировала в 1955-м, сыграв Марию в драме «Мексиканец». Через два года главная роль Вероники в фильме Михаила Калатозова «Летят журавли» принесла актрисе мировую известность. В 1958-м картина удостоилась «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, а Самойлова получила приз жюри «Апельсиновое дерево» как «самая скромная и очаровательная актриса». Спустя десять лет предстала в качестве Анны Карениной в одноименной картине Александра Зархи.

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На счету звезды отечественного кино более 20 ролей. Создала запоминающиеся образы в фильмах «Неотправленное письмо», «Возврата нет», «Мама», «24 часа», «Марс» и в сериале «Московская сага». Последний раз на большом экране появилась в социальной драме Игоря Волошина «Нирвана», вышедшей в 2008-м.

Лауреатка около десятка престижных наград, включая «Золотой орел», специальный приз ММКФ и Орден Почета. В 1990-м была почетным гостем 43-го Каннского кинофестиваля, где ей присудили специальную премию за творческий вклад в искусство кино. Отпечаток ладони навечно запечатлен на звездной набережной Круазет в Каннах. В Париже ее именем названа аллея роз. Была замужем за Василием Лановым. Десять лет назад, в день своего 80-летия, актриса попала в московскую больницу имени Боткина. В ночь на 5 мая 2014-го Татьяны Самойловой не стало. Прощание с ней состоялось в Доме кино 7 мая. Похоронена на Новодевичьем кладбище (участок № 5).
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Исполнилось 90 лет со дня рождения Татьяны Самойловой фотографии
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