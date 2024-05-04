Исполнилось 90 лет со дня рождения Татьяны Самойловой

В кино дебютировала в 1955-м, сыграв Марию в драме «Мексиканец». Через два года главная роль Вероники в фильме Михаила Калатозова «Летят журавли» принесла актрисе мировую известность. В 1958-м картина удостоилась «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, а Самойлова получила приз жюри «Апельсиновое дерево» как «самая скромная и очаровательная актриса». Спустя десять лет предстала в качестве Анны Карениной в одноименной картине Александра Зархи.
Лауреатка около десятка престижных наград, включая «Золотой орел», специальный приз ММКФ и Орден Почета. В 1990-м была почетным гостем 43-го Каннского кинофестиваля, где ей присудили специальную премию за творческий вклад в искусство кино. Отпечаток ладони навечно запечатлен на звездной набережной Круазет в Каннах. В Париже ее именем названа аллея роз. Была замужем за Василием Лановым. Десять лет назад, в день своего 80-летия, актриса попала в московскую больницу имени Боткина. В ночь на 5 мая 2014-го Татьяны Самойловой не стало. Прощание с ней состоялось в Доме кино 7 мая. Похоронена на Новодевичьем кладбище (участок № 5).
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