Аня Тейлор-Джой принесет в жертву Криса Эванса

Аня Тейлор-Джой
, Крис Эванс
, Сальма Хайек
и Брендан Фрейзер
согласились сыграть в картине «Жертвоприношение» (Sacrifice) — через четыре дня после получения сценария. Это англозычный дебют французского режиссера греческого происхождения Ромена Гавраса
, уточняет Deadline
.
Сценарий для сатирической картины написал сам постановщик совместно с Уиллом Арбери. Старт съемок запланирован на сентябрь текущего года. Зрителям обещают такую же анархию, как и в предыдущей работе Гавраса «Афина
».
По сюжету фильма на элитный благотворительный вечер совершает набег агрессивная группа радикалов для исполнения пророчества. Тейлор-Джой досталась роль религиозной фанатички, взявшей в заложники кинозвезду (Эванс), чтобы принести его в жертву вместе с двумя другими гостями.
По словам сына выдающегося режиссера Коста-Гавраса
, идея фильма у него появилась благодаря светским мероприятиям, на которых может «что-то пойти не так»
. Особое место в ленте займет греческая мифология. «Вместо того, чтобы кормить меня новыми фильмами, когда я был ребенком, мои родители рассказывали мне эти греческие мифы о том, как мама ест своих детей, и о жертвоприношениях вулканам, —
вспоминает режиссер. — Это привело к идее о группе молодых людей, у которых есть специфическая программа, основанная на мифологической системе верований».
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