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Аня Тейлор-Джой принесет в жертву Криса Эванса

4 мая
2024 год

Новости кино >>
4 мая 2024

Аня Тейлор-Джой, Крис Эванс, Сальма Хайек и Брендан Фрейзер согласились сыграть в картине «Жертвоприношение» (Sacrifice) — через четыре дня после получения сценария. Это англозычный дебют французского режиссера греческого происхождения Ромена Гавраса, уточняет Deadline.

Сценарий для сатирической картины написал сам постановщик совместно с Уиллом Арбери. Старт съемок запланирован на сентябрь текущего года. Зрителям обещают такую же анархию, как и в предыдущей работе Гавраса «Афина».

Аня Тейлор-Джой принесет в жертву Криса Эванса
фото: deadline.com

По сюжету фильма на элитный благотворительный вечер совершает набег агрессивная группа радикалов для исполнения пророчества. Тейлор-Джой досталась роль религиозной фанатички, взявшей в заложники кинозвезду (Эванс), чтобы принести его в жертву вместе с двумя другими гостями.

По словам сына выдающегося режиссера Коста-Гавраса, идея фильма у него появилась благодаря светским мероприятиям, на которых может «что-то пойти не так». Особое место в ленте займет греческая мифология. «Вместо того, чтобы кормить меня новыми фильмами, когда я был ребенком, мои родители рассказывали мне эти греческие мифы о том, как мама ест своих детей, и о жертвоприношениях вулканам, — вспоминает режиссер. — Это привело к идее о группе молодых людей, у которых есть специфическая программа, основанная на мифологической системе верований».
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