Винни-Пух в новом слэшере встретится с Микки Маусом

что почитать?

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь

Интервью

Дмитрий Фикс: «Если пикантные моменты решены не пошло, а иронично, это порадует зрителя»

Режиссер «Любви не бывает?» о законах ромкома: как его пишут, играют и снимают