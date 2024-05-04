Винни-Пух в новом слэшере встретится с Микки Маусом

Винни-Пух
и Микки Маус
получат кроссовер в виде слэшера «Микки против Винни» (Mickey vs. Winnie), уверяет Deadline
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Режиссерское кресло займет хореограф Гленн Дуглас Паккард, снявший хоррор «Вилы». Он же написал оригинальный сценарий. За производство отвечают Untouchables Entertainment и сайт iHorror.
События картины стартуют в 1920-х, когда двое заключенных сбегают в проклятый лес только для того, чтобы их поглотило мрачное сердце чащобы. Спустя столетие группа экстремалов отправляется в тот же лес. Адреналиновая прогулка принимает ужасающий оборот, когда друзей начинают преследовать заключенные, под влиянием проклятия мутировавшие в извращенные версии любимых детских героев Микки Мауса и Винни-Пуха. Начинается ночь насилия и крови, которую молодые люди должны пережить в схватке с монстрами и попытке вырваться из хватки леса.
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