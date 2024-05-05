«Бегущего в лабиринте» ожидает перезапуск

Студия 20th Century Studios перезапустит «Бегущего в лабиринте
», сообщает THR
.
Продюсером ребута выступит режиссер оригинальной трилогии Уэс Болл
. Над сценарием корпит автор «Чужого: Завета
» Джек Паглен. Сюжет пока не раскрывается.
Экранизация книжной серии Джеймса Дашнера
, выходившая с 2014 по 2018 год, рассказывала про антиутопический лабиринт, который должны были преодолеть 30 подростков. Сюжет крутился вокруг Томаса, ищущего свое истинное предназначение и выход из лабиринта. Главные роли в трилогии сыграли Дилан О'Брайен
, Кая Скоделарио
, Уилл Поултер
и Томас Броди-Сангстер
. Первой части при бюджете в 35 млн $ удалось собрать 348 миллионов долларов в мировом прокате.
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