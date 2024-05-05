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«Бегущего в лабиринте» ожидает перезапуск

5 мая
2024 год

Новости кино >>
5 мая 2024
Студия 20th Century Studios перезапустит «Бегущего в лабиринте», сообщает THR.


Продюсером ребута выступит режиссер оригинальной трилогии Уэс Болл. Над сценарием корпит автор «Чужого: Завета» Джек Паглен. Сюжет пока не раскрывается.

Экранизация книжной серии Джеймса Дашнера, выходившая с 2014 по 2018 год, рассказывала про антиутопический лабиринт, который должны были преодолеть 30 подростков. Сюжет крутился вокруг Томаса, ищущего свое истинное предназначение и выход из лабиринта. Главные роли в трилогии сыграли Дилан О'Брайен, Кая Скоделарио, Уилл Поултер и Томас Броди-Сангстер. Первой части при бюджете в 35 млн $ удалось собрать 348 миллионов долларов в мировом прокате.
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