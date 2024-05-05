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Адам Уингард вернется в жанр триллера

5 мая
2024 год

Новости кино >>
5 мая 2024
Адам Уингард после успеха фильмов про Годзиллу и Кинг Конга решил вернуться к истокам. Согласно Deadline, режиссер поставит экшен-триллер «Натиск» (Onslaught).

Саймон Баррет и Адам Уингард
фото: thewrap.com

Ради этого фильма постановщик воссоединится со своим постоянным напарником Саймоном Барретом, с которым они вместе создали картины «Тебе конец» и «Гость». Баррет, по традиции, взял на себя написание сценария. Будущая работа будет близка по духу к их ранним хитам, однако подробности сюжета не раскрываются.

Права на ленту находятся у студии A24. К съемкам Уингард приступит осенью текущего года.
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