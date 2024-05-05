Адам Уингард вернется в жанр триллера

Адам Уингард
после успеха фильмов про Годзиллу и Кинг Конга
решил вернуться к истокам. Согласно Deadline
, режиссер поставит экшен-триллер «Натиск» (Onslaught).
Ради этого фильма постановщик воссоединится со своим постоянным напарником Саймоном Барретом
, с которым они вместе создали картины «Тебе конец
» и «Гость
». Баррет, по традиции, взял на себя написание сценария. Будущая работа будет близка по духу к их ранним хитам, однако подробности сюжета не раскрываются.
Права на ленту находятся у студии A24. К съемкам Уингард приступит осенью текущего года.
обсуждение >>