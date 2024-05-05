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Джону Рис-Дэвису исполнилось 80 лет

5 мая
2024 год

Новости кино >>
5 мая 2024

Сегодня, 5 мая, исполнилось 80 лет популярному валлийскому актеру, продюсеру и сценаристу Джону Рис-Дэвису, памятному зрителям по ролям в серии фильмов об Индиане Джонсе и в трилогии «Властелин колец».

Джону Рис-Дэвису исполнилось 80 лет
фото: в образе Гимли

Будущий мастер родился 5 мая 1944 года в британском Солсбери. Рос в Англии, позже в Африке и Уэльсе. Увлекался английской классической литературой и хотел стать актером. Закончил Университет восточной Англии, позже обучался в Королевской Академии Драматических Искусств Лондона. Актерский путь начал с работы в театре и на телевидении. Много снимается в сериалах.

Дебютировал в конце 1960-х в британском драматическом сериале «Перекресток». В 1973-м впервые засветился на большом экране, сыграв в детективе «Пенни Голд». Получил известность благодаря образу египетского археолога Саллаха в картинах Стивена Спилберга «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и «Индиана Джонс и последний крестовый поход». К этой роли он вернулся лишь в недавнем «Колесе судьбы». В 90-е популярностью пользовались экранизация «Затерянного мира» Артура Конан Дойля с участием актера и фантастический сериал «Скользящие», где он сыграл профессора Максимилиана Артуро. В 2001-м Питер Джексон пригласил его на роль гнома Гимли в трилогию «Властелин колец». Теперь Джон рад, что согласился, несмотря на многочасовой грим и аллергические ожоги как последствие.

Смотреть онлайн фильмы с Джоном Рис-Дэвисом

На счету Джона Рис-Дэвиса более 270 ролей в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Я, Клавдий», «Сегун», «Айвенго», «Виктор Виктория», «Сахара», «Робин из Шервуда», «Копи царя Соломона», «Идущий по огню», «Искры из глаз», «Музей восковых фигур», «Она написала убийство», «Байки из склепа», «Екатерина Великая», «Звездный путь: Вояджер», «12 дней страха», «Во имя короля: Демоны подземелья» и «Хроники Шаннары». Подарил свой голос персонажам дилогии «Аквамен», сериала «Однажды в сказке», мультфильмов «Бэтмен», «Гаргульи», «Смертельная битва: Защитники Королевства», «Аладдин и король разбойников», «Винни Пух и Хэллоуин», «Коты не танцуют», «Книга джунглей 2», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Том и Джерри: Шерлок Холмс» и видеоигр Wing Commander III: Heart of the Tiger, Wing Commander IV: The Price of Freedom, Quest for Glory IV: Shadows of Darkness, Dune 2000, Forgotten Realms: Baldur's Gate - Dark Alliance, Freelancer, The Lord of the Rings: The Return of the King, The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth, Risen и The Lord of the Rings: Aragorn's Quest.

Лауреат 12 престижных наград, включая премии Гильдии киноактеров США и «Выбор критиков». В свободное время увлекается колекционированием старинных автомобилей.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Yanina Sokolova   5.05.2024 - 18:11
Актер с моего детства. Помню, когда-то смотрела Сегун, тот самый с Ричардом Чемберленом, очень переживала за незваных гостей. читать далее>>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   5.05.2024 - 18:10
Гимммммлллииииииии! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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