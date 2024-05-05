Джону Рис-Дэвису исполнилось 80 лет

Сегодня, 5 мая, исполнилось 80 лет популярному валлийскому актеру, продюсеру и сценаристу Джону Рис-Дэвису, памятному зрителям по ролям в серии фильмов об Индиане Джонсе и в трилогии «Властелин колец».
фото: в образе Гимли
Будущий мастер родился 5 мая 1944 года в британском Солсбери. Рос в Англии, позже в Африке и Уэльсе. Увлекался английской классической литературой и хотел стать актером. Закончил Университет восточной Англии, позже обучался в Королевской Академии Драматических Искусств Лондона. Актерский путь начал с работы в театре и на телевидении. Много снимается в сериалах.
Дебютировал в конце 1960-х в британском драматическом сериале «Перекресток». В 1973-м впервые засветился на большом экране, сыграв в детективе «Пенни Голд». Получил известность благодаря образу египетского археолога Саллаха в картинах Стивена Спилберга «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и «Индиана Джонс и последний крестовый поход». К этой роли он вернулся лишь в недавнем «Колесе судьбы». В 90-е популярностью пользовались экранизация «Затерянного мира» Артура Конан Дойля с участием актера и фантастический сериал «Скользящие», где он сыграл профессора Максимилиана Артуро. В 2001-м Питер Джексон пригласил его на роль гнома Гимли в трилогию «Властелин колец». Теперь Джон рад, что согласился, несмотря на многочасовой грим и аллергические ожоги как последствие.
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