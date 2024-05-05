Энтони Хопкинс сыграет композитора Георга Фридриха Генделя

Энтони Хопкинс
воплотит образ выдающегося композитора эпохи барокко Георга Фридриха Генделя в биографической драме «Король Ковент-Гардена» (The King Of Covent Garden), уверяет Deadline
.
Байопик поведает о жизни Генделя в Германии и Англии, его сотрудничестве с королевским театром «Ковент-Гарден» и о создании классических произведений маэстро.
Режиссерское кресло картины займет Эндрю Левитас
. Сценарий написал Тим Словер, а среди продюсеров заявлена меццо-сопрано Кэтрин Дженкинс. Премьеру следует ожидать осенью 2025 года.
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