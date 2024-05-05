Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Энтони Хопкинс сыграет композитора Георга Фридриха Генделя

5 мая
2024 год

Новости кино >>
5 мая 2024
Энтони Хопкинс воплотит образ выдающегося композитора эпохи барокко Георга Фридриха Генделя в биографической драме «Король Ковент-Гардена» (The King Of Covent Garden), уверяет Deadline.


Байопик поведает о жизни Генделя в Германии и Англии, его сотрудничестве с королевским театром «Ковент-Гарден» и о создании классических произведений маэстро.

Режиссерское кресло картины займет Эндрю Левитас. Сценарий написал Тим Словер, а среди продюсеров заявлена меццо-сопрано Кэтрин Дженкинс. Премьеру следует ожидать осенью 2025 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Энтони Хопкинс встречает на телешоу женщину, которую когда-то спас, в отрывке из фильма «Одна жизнь»
«Вы боитесь почувствовать хоть что-то»: Энтони Хопкинс и Мэттью Гуд спорят о науке и религии в трейлере фильма «По Фрейду»
персоны
Эндрю ЛевитасЭнтони Хопкинс

анонс

Скорбим

Александр Горленко
5 мая ушёл из жизни мультипликатор Александр Горленко.
Галина Давыдова
3 мая ушла из жизни актриса Галина Давыдова.
Машраб Кимсанов
2 мая ушёл из жизни актёр Машраб Кимсанов.

День рождения >>

Мария Биешу
Татьяна Гаврилова
Александр Денисов
Владимир Канухин
Аян Миркасымова
Юрий Назаров
Дагун Омаев
Антон Пампушный
Асель Сагатова
Иштван Буйтор
Генри Кавилл
Винсент Картайзер
Тайрон Пауэр
Рафаэль
Джон Рис-Дэвис
Лэнс Хенриксен
все родившиеся 5 мая >>

Афиша кино >>

Чёрная вдова: Укус смерти
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2024
Шпион на всю голову
комедия, триллер
США, 2023
Семь чёрных бумаг
военный фильм, драма
Россия, 2024
Чистильщик бассейнов
детектив, комедия
США, 2023
Бугимен. Царство мёртвых
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2020
Даааааали!
комедия, фэнтези
Франция, 2024
Обитель лжи
триллер
США, 2023
Тревожный звонок
детектив, триллер
Великобритания, 2023
Как я встретил её маму
комедия
Россия, 2024
Жить своей жизнью
драма
Франция, 1962
Марс Экспресс
детектив, научная фантастика, приключения, триллер
Франция, 2023
Северный полюс-8
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен