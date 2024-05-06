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Актриса дубляжа Дарья Блохина стала голосом искусственного интеллекта в сериале «Ректор»

6 мая
2024 год

Новости кино >>
6 мая 2024

Актриса дубляжа Дарья Блохина озвучила искусственный интеллект в сериале «Ректор». Остросюжетное драмеди с Владимиром Канухиным в главной роли о гениальном ученом-социофобе, который пытается изобрести лекарство от страха, вышло в онлайн-кинотеатре PREMIER 25 апреля, уточняет пресс-служба проекта.

Актриса дубляжа Дарья Блохина стала голосом искусственного интеллекта в сериале «Ректор»
фото: PR сериала «Ректор»

Искусственный интеллект в сериале — один из главных героев. Его зовут Ганеша, и он, в отличие от других компьютерных разработок, обладает эмпатией. Для Дарьи Блохиной это не первая подобная роль. В 2022 году она озвучила умную колонку в IT-драмеди «Люся», которая управляет жизнью героя Данилы Козловского.

«Мне понравилось работать над этим проектом, потому что мне приходилось принимать разные формы — это был не искусственный интеллект в каноническом его понимании, а интеллект, который со временем развивался, даже пел, приобретал различные формы. И мне понравилось, что я всегда находилась в роли наблюдателя. Это научный проект, в нем все было выверено, что мне особенно приятно, и мне нравилось, что я включалась в самые ответственные моменты. Я считаю, что это действительно социально важный сериал. Надеюсь, что он найдет своего зрителя», — отмечает Дарья Блохина.

По сюжету главный герой сериала – Лаврентий Семенович Тимошин, или попросту Лаврик, – молодой, перспективный, но очень тревожный кандидат наук, возглавляющий лабораторию биохимии серьезного НИУ и уже не первый год разрабатывающий лекарство от страха. Главным образом – от своего собственного. Лаврик боится всего – научных свершений, гнева матери, любви и реформ в НИУ. Последние не заставляют себя ждать. Ректор института Богомолов, который уже давно занимает эту должность, хочет уступить свой пост молодому поколению, и Лаврик – лучшая кандидатура. Только станет ли эта должность благом для Лаврика и позволит ли она все-таки завершить его исследование, особенно когда столь крутые изменения выходят далеко за пределы карьерного роста?

Актриса дубляжа Дарья Блохина стала голосом искусственного интеллекта в сериале «Ректор»
фото: PR сериала «Ректор»

Главные роли в проекте также исполнили Михаил Горевой, Даниил Спиваковский, Анастасия Шукевич, Виктория Полторак и другие. Режиссером сериала выступил Роман Фокин. Производством занималась Студия творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). «Ректор» — первый проект на российском стриминге, посвященный научному сообществу. Одной из его целей является показать реальный научный мир изнутри и вдохновить молодых людей выбирать карьеру ученых. Съемки сериала проходили в Университете науки и технологий МИСИС. Именно там располагался научный институт, в котором работал главный герой.
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