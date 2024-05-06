«Воронины» переедут в новую квартиру

«Говорят, в одну реку нельзя войти дважды, но в этот раз другая вода. У меня были сомнения, стоит ли продолжать историю, особенно после ухода Бориса Владимировича. Но с появлением молодых актеров проект, определенно, получил второе дыхание. У нас загораются новые звездочки, и, возможно, уже они привлекут внимание зрителей, а не мы», — делится Георгий Дронов.
По сюжету после ухода главы семейства Николая Петровича (Борис Клюев) Костя (Георгий Дронов) и Вера (Екатерина Волкова) с детьми переезжают в новую квартиру, а Галина Ивановна (Анна Фроловцева) — на дачу. Тем временем поиск себя вынуждает Леню (Станислав Дужников) перебраться сначала к матери, а потом и к младшему брату. Жилплощадь с Ворониными разделит и жених Маши (Карина Орлова) Сергей (Николай Новоселов). Простой парень из провинции не по душе Косте, и теперь уже он, как Галина Ивановна в своё время, ищет недостатки у будущего зятя, чтобы избавиться от незавидной партии для дочери.
«Конечно, согласились не сразу. Трудно представить этот проект без Бориса Владимировича. Да и в целом возвращаться в ту же историю через несколько лет — всегда риск. Сама мысль изначально казалась слегка провалом. Но, получив общую канву и наметки сценариев на руки, нашим коллективом организовали встречу и приняли решение попробовать. Верим, что продолжение оправдает надежды зрителей, а нашему главному и любимому папе там наверху не будет стыдно за нас», — признается Екатерина Волкова.
фото: пресс-служба СТС
В основе сюжета спин-оффа реальная история креативного продюсера, который в свое время переехал к супруге и ее родителям в московскую квартиру. «Тогда пообещал себе, что напишу про это сериал, так что Сережа напоминает меня, а местами даже Николая Петровича. Когда мы писали "Ворониных", персонаж старшего Воронина всегда был мне близок, и в память о нем у Сережи появятся знакомые черты и своя коронная фраза», — рассказывает главный автор и креативный продюсер Сергей Кондрашин.
Впервые о Ворониных зрители узнали 16 ноября 2009 года, когда вышла первая серия ситкома. Телепроект продержался в эфире 10 лет, взял две премии ТЭФИ, а в 2017-м попал в Книгу рекордов Гиннесса, став самым долгоиграющим адаптированным сериалом в мире.
обсуждение >>