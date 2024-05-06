Юлия Пересильд заведет отношения с искусственным интеллектом

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«Бамблби»: Без бэя не сдамся!

Популярная актриса – о дебюте в качестве телеведущей, шоу «Суперниндзя. Дети» и собственной экосистеме

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Название фильма пока держится в тайне

«Добро пожаловать в семейный бизнес»: Шэрон Стоун поздравила сына с первой ролью в кино

Исполнилось 90 лет со дня рождения Татьяны Самойловой

В ночь с 5 на 6 мая, 01:35, Наше новое кино

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«Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему»: как философия стоицизма привела джедаев к краху

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«В любом хорошем фильме комедия стоит в одном ряду с драмой»: сценарист Никита Лундин и режиссер Дмитрий Невзоров о сериале «Дядя Леша»

Режиссер и сценарист сериала «Дядя Леша» — о том, как придумали историю для Тимофея Трибунцева, о настоящем дяде Леше и о конкуренции в индустрии российских сериалов