Юлия Пересильд заведет отношения с искусственным интеллектом

В Таиланде начались съемки фантастической мелодрамы «ON» с Юлией Пересильд в главной роли — об отношениях человека и искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба студии «Инфинити Контент», которая занимается производством картины.
фото: пресс-служба студии «Инфинити Контент»
Главная героиня Ксения (Юлия Пересильд) — талантливый разработчик. Но она терпит неудачу во время презентации проекта и решает поехать отдохнуть, арендовав на время отпуска дом на океане. Дом оснащен искусственным интеллектом по имени Маркус. Он удовлетворит любое желание гостя, поддержит разговор, организует доставку всего необходимого — в общем, сделает все для комфортного пребывания. С первой чашки кофе Маркус поражает Ксению своим интеллектом и остроумием. Он предугадывает все ее желания — от того, какое вино она хочет на ужин, вплоть до того, какая музыка должна звучать перед сном. В первый раз в жизни Ксения чувствует себя центром внимания — все вокруг исключительно для нее.
На следующий день Ксения собирается выйти из дома, но оказывается, что она заперта. Маркус заявляет, что действует в интересах Ксении, ведь он досконально знает ее, поскольку изучил о ней всё задолго до приезда. И все что ей нужно она получит внутри дома. Когда Ксения пытается настоять, что хочет сама решать, что ей лучше, Маркус в момент превращается из идеального собеседника и комфортного дома в высокотехнологичную тюрьму с гаджетами-надзирателями.
«Про что это кино? Если глубоко взглянуть, то оно, конечно, про мужско-женские отношения и про то, что мы часто не знаем, чего мы хотим. Точнее так нам кажется, что мы все знаем, но встречаясь с собственными желаниями — понимаем, что хотели совсем другого. А если просто, два героя — она и он», — говорит Юлия Пересильд.
фото: пресс-служба студии «Инфинити Контент»
В течение мая съемки пройдут на уникальной вилле на Пхукете, а закончатся в июне в Москве.
«Дом в этом фильме — не просто локация и основное место действия. Это полноценный герой истории и основная сложность заключается в том, чтобы сделать его полноценным партнером Юли. Для меня очень важно снять фильм таким образом, чтобы он не стал кинематографичным моноспектаклем. Ведь он про отношения, а для отношений нужны как минимум двое», — рассказывает режиссер Евгений Корчагин.
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