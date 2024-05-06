Объявлена программа III Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой»

III Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» откроет проект новосибирских кинематографистов «Суворовец 1944». Полная программа и расписание показов доступны на сайте. Фестиваль пройдет с 20 по 24 мая в пяти населенных пунктах Красноярского края: Красноярске, Норильске, Зеленогорске, Назарово, поселке Балахта. Вход на все мероприятия бесплатный, уточняет пресс-служба смотра.
Всего в программе представлено 100 кинолент (среди которых 52 премьеры) из 28 стран: России, Беларуси, Египта, Ирана, Индии, Аргентины, Нидерландов, Мексики и других. На торжественной церемонии открытия, которая состоится 20 мая в главном дворце кинофестиваля кинотеатре «Синема Парк», покажут проект «Суворовец 1944» режиссера Дениса Казанцева — историю о 13-летнем мальчике, отважно защищающем свою деревню и жителей в то время, когда отец ушел на фронт. Картину представят и обсудят со зрителями продюсер Игорь Шибанов, исполнитель главной роли Всеволод Казанцев и актриса Александра Казанцева.
Помимо кинопоказов конкурсных и внеконкурсных фильмов в рамках смотра пройдут творческие встречи и мастер-классы с известными актерами и режиссерами, а также круглые столы. В числе жюри и почетных гостей – президент кинофестиваля Владимир Грамматиков, председатель жюри Владимир Алеников, режиссер-мультипликатор Денис Чернов, сценарист Татьяна Белова, актриса Виталия Корниенко и продюсер Андрей Богатырев. Они расскажут о своих киноработах перед показами и проведут творческие встречи и мастер-классы.
фото: пресс-служба фестиваля
Вне конкурса зрителям представят специальные программы, приуроченные к 100-летию со дня рождения сибирского писателя Виктора Астафьева и к 100-летию киностудии «Беларусьфильм», а также серию показов фильмов на пленке из фильмофонда «Енисей кино» в историческом здании учреждения в Красноярске. Также в городах проведения фестиваля пройдут показы специального проекта киножурнала «Енисейский Меридиан. Фронту». После завершения смотра, по традиции, стартует Эхо Международного фестиваля – в кинозалах по всему Красноярскому краю в течение месяца покажут избранные киноленты.
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