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Телепремьера военной драмы Игоря Угольникова «По зову сердца» состоится накануне Дня Победы

6 мая
2024 год

Новости кино >>
6 мая 2024
Телевизионная премьера военно-исторического фильма Игоря Угольникова «По зову сердца» состоится 8 и 9 мая в эфире НТВ. Проект создан студией «ВоенФильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), уточняет пресс-служба телеканала.

Телепремьера военной драмы Игоря Угольникова «По зову сердца» состоится накануне Дня Победы
фото: пресс-служба НТВ

Четырехсерийная картина рассказывает о трагических событиях лета и осени 1941 года, о жертвенном подвиге московских ополченцев – простых людей, по зову сердца пошедших защищать свой город и практически полностью полегших в катастрофе «Вяземского котла». В основе сценария – воспоминания ополченцев и фронтовиков. Несколько судеб ополченцев – главных героев – сплетены в фильме в общую канву, у них типичные вехи в биографиях: добровольная запись, боевая подготовка, многокилометровые переходы, тысячи кубометров вырытой земли (оборонительные рубежи), присяга, вливание в кадровую армию, ожидание встречи с врагом, первые бои, гибель товарищей и стремительная катастрофа в окружении. Потеря командования, сумятица, хаос, бои, отчаянные прорывы и гибель от рук мощного и беспощадного врага.

Съемки исторической картины проходили на улицах Москвы, на натурной площадке студии «ВоенФильм» – кинокомплексе Военфильм-Медынь в Калужской области, где на территории более 160 гектаров были выстроены масштабные декорации, а также в новом кинопарке «Москино».

«Мы старались в собирательных образах наших героев показать как можно больше участников Московского народного ополчения – рабочих, студентов, писателей, музыкантов. В деталях передать дух времени, сохранить историческую достоверность. Я очень рад, что съемки завершились в кинопарке в Новой Москве. Специально для съемок нашего фильма были построены декорации пригорода Вязьмы – больница, штаб армии, склады. Все это было сделано очень вовремя и точно», — рассказывает Игорь Угольников.

Телепремьера военной драмы Игоря Угольникова «По зову сердца» состоится накануне Дня Победы
фото: пресс-служба НТВ

Игорь Угольников, помимо режиссуры, выступил продюсером, сценаристом и исполнителем одной из ролей. В сериале также снялись Александр Коршунов, Андрей Некрасов, Владислав Миллер, Анна Большова, Светлана Антонова, Эюб Фараджев, Илья Лейбин, Александр Семчев, Сергей Пускепалис и другие актеры.
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Телепремьера военной драмы Игоря Угольникова «По зову сердца» состоится накануне Дня Победы фотографии
Телепремьера военной драмы Игоря Угольникова «По зову сердца» состоится накануне Дня Победы фотографии
Телепремьера военной драмы Игоря Угольникова «По зову сердца» состоится накануне Дня Победы фотографии
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