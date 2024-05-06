Телепремьера военной драмы Игоря Угольникова «По зову сердца» состоится накануне Дня Победы

Телевизионная премьера военно-исторического фильма Игоря Угольникова «По зову сердца» состоится 8 и 9 мая в эфире НТВ. Проект создан студией «ВоенФильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба НТВ
Четырехсерийная картина рассказывает о трагических событиях лета и осени 1941 года, о жертвенном подвиге московских ополченцев – простых людей, по зову сердца пошедших защищать свой город и практически полностью полегших в катастрофе «Вяземского котла». В основе сценария – воспоминания ополченцев и фронтовиков. Несколько судеб ополченцев – главных героев – сплетены в фильме в общую канву, у них типичные вехи в биографиях: добровольная запись, боевая подготовка, многокилометровые переходы, тысячи кубометров вырытой земли (оборонительные рубежи), присяга, вливание в кадровую армию, ожидание встречи с врагом, первые бои, гибель товарищей и стремительная катастрофа в окружении. Потеря командования, сумятица, хаос, бои, отчаянные прорывы и гибель от рук мощного и беспощадного врага.
Съемки исторической картины проходили на улицах Москвы, на натурной площадке студии «ВоенФильм» – кинокомплексе Военфильм-Медынь в Калужской области, где на территории более 160 гектаров были выстроены масштабные декорации, а также в новом кинопарке «Москино».
«Мы старались в собирательных образах наших героев показать как можно больше участников Московского народного ополчения – рабочих, студентов, писателей, музыкантов. В деталях передать дух времени, сохранить историческую достоверность. Я очень рад, что съемки завершились в кинопарке в Новой Москве. Специально для съемок нашего фильма были построены декорации пригорода Вязьмы – больница, штаб армии, склады. Все это было сделано очень вовремя и точно», — рассказывает Игорь Угольников.
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