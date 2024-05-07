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Найдено аниме столетней давности, которое снял «отец» японской мультипликации

7 мая
2024 год

Новости кино >>
7 мая 2024
В Японии найден немой анимационный фильм «Гигиена полости рта» (Dental Health), снятый более века назад. Лента была обнаружена в личных вещах почившего киномана Нобору Миякуни и передана в качестве пожертвования токийской некоммерческой организации, коллекционирующей старые фильмы и пленки.

Найдено аниме столетней давности, которое снял «отец» японской мультипликации

По данным японской центральной телерадиокомпании NHK, аниме произведено предположительно в 1923 году для компании Lion, которая в то время продавала зубные щетки, порошок и пасту, а также хозяйственное мыло. Восьмиминутное образовательное видео, сочетающее в себе анимацию и киносъемки, использовалось для популяризации ухода за полостью рта и предотвращения кариеса. В мультипликационной части демонстрируются милые сцены, где дети едят, используя нож и вилку, после чего занимаются гигиенической чисткой. В одной из сцен девочка вращает глазами, а затем улыбается, показывая здоровые зубы, что придает анимации комическую нотку.

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Авторство фильма приписывают одному из «отцов» японской мультипликации Сэйтаро Китаяме. Внук постановщика, Такэси Ясуда, подтвердил, что своеобразный округлый шрифт, использованный в фильме, напоминает почерк предка. В прошлом успешный мангака, режиссер-новатор начал самостоятельно рисовать мультфильмы и со временем основал студию Kitayama Eiga Seisakujo. Среди его первых работ — адаптация японских народных сказок «Как краб отомстил мартышке» и «Момотаро». В то время анимация еще не была широко признана в Японии, а до формирования индустрии и появления термина «аниме», обозначающего ограниченную мультипликацию, оставалось почти 40 лет. Долгое время в Стране восходящего солнца использовали понятие «манга-фильм».

Найдено аниме столетней давности, которое снял «отец» японской мультипликации

Сано Акико, специалистка по аниме и доцент киотского частного Университета Досися, прокомментировала находку так: «Меня очень впечатляет, насколько детально проработаны фоны и кимоно. 1920-е можно назвать рассветом японской анимации, когда её только начинали использовать для создания познавательных роликов в понятной и увлекательной форме. К сожалению, сохранилось очень мало пленок той эпохи, и данный фильм — ценнейший источник информации, проливающий свет на раннюю индустрию анимации».

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Найдено аниме столетней давности, которое снял «отец» японской мультипликации фотографии
Найдено аниме столетней давности, которое снял «отец» японской мультипликации фотографии
Найдено аниме столетней давности, которое снял «отец» японской мультипликации фотографии
Найдено аниме столетней давности, которое снял «отец» японской мультипликации фотографии
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