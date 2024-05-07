Найдено аниме столетней давности, которое снял «отец» японской мультипликации

В Японии найден немой анимационный фильм «Гигиена полости рта
» (Dental Health), снятый более века назад. Лента была обнаружена в личных вещах почившего киномана Нобору Миякуни
и передана в качестве пожертвования токийской некоммерческой организации, коллекционирующей старые фильмы и пленки.
По данным японской центральной телерадиокомпании NHK
, аниме произведено предположительно в 1923 году для компании Lion
, которая в то время продавала зубные щетки, порошок и пасту, а также хозяйственное мыло. Восьмиминутное образовательное видео, сочетающее в себе анимацию и киносъемки, использовалось для популяризации ухода за полостью рта и предотвращения кариеса. В мультипликационной части демонстрируются милые сцены, где дети едят, используя нож и вилку, после чего занимаются гигиенической чисткой. В одной из сцен девочка вращает глазами, а затем улыбается, показывая здоровые зубы, что придает анимации комическую нотку.
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Авторство фильма приписывают одному из «отцов» японской мультипликации Сэйтаро Китаяме
. Внук постановщика, Такэси Ясуда
, подтвердил, что своеобразный округлый шрифт, использованный в фильме, напоминает почерк предка. В прошлом успешный мангака, режиссер-новатор начал самостоятельно рисовать мультфильмы и со временем основал студию Kitayama Eiga Seisakujo
. Среди его первых работ — адаптация японских народных сказок «Как краб отомстил мартышке
» и «Момотаро
». В то время анимация еще не была широко признана в Японии, а до формирования индустрии и появления термина «аниме», обозначающего ограниченную мультипликацию, оставалось почти 40 лет. Долгое время в Стране восходящего солнца использовали понятие «манга-фильм».
Сано Акико
, специалистка по аниме и доцент киотского частного Университета Досися, прокомментировала находку так: «Меня очень впечатляет, насколько детально проработаны фоны и кимоно. 1920-е можно назвать рассветом японской анимации, когда её только начинали использовать для создания познавательных роликов в понятной и увлекательной форме. К сожалению, сохранилось очень мало пленок той эпохи, и данный фильм — ценнейший источник информации, проливающий свет на раннюю индустрию анимации
».
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