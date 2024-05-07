Опальный бизнесмен Владимир Сычев и дворецкий Максим Лагашкин переедут в российскую глубинку

ТНТ и кинокомпания братьев Андреасян приступили к съемкам продолжения комедии «Бедный олигарх» с Владимиром Сычевым и Максимом Лагашкиным. В третьем сезоне опальному бизнесмену и его верному дворецкому придется выживать в российской глубинке. Об этом сообщает пресс-служба телеканала, где летом этого года и состоится премьера проекта.
фото: пресс-служба ТНТ
По сюжету после невероятного побега из британской тюрьмы опальному олигарху Виктору Гниде и его друзьям удается пересечь российскую границу и оказаться на родине. Но олигарх здесь теперь «неугодный перебежчик», с которым никто не хочет общаться и иметь дел. А его бывшая жена за это время уже успела оформить все активы на себя. Виктор Гнида остается без средств к существованию и вынужден жить по адресу прописки — в деревне Нижние Васюки. Так начинается новая глава его приключений – теперь в российской глубинке.
«В третьем сезоне мы покажем Виктора Гниду не только без средств к существованию, но и отправим его жить по адресу его прописки в деревню! Так сказать, к истокам своей жизни, где он не был богат. Это будет история про новую ситуацию, в которой окажутся наши герои. Думаю, это будет очень смешно. Истории про богатых в деревне сейчас актуальны как никогда», — говорит продюсер проекта Сарик Андреасян.
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