Кира Медведева будет бороться за право на второй шанс в сериале «Трудная»

Стартовали съемки сериала Оксаны Барковской «Трудная» — спин-оффа успешной зумерской драмы «Новенькие». Главную роль исполняет победительница шоу «Новые пацанки» Кира Медведева, а компанию ей составляет Глеб Калюжный, для которого «Трудная» также дебют в качестве креативного продюсера. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START, где премьера проекта состоится уже в этом году.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
По сюжету Влада (Кира Медведева) после выхода из тюрьмы всерьез берется за свою жизнь: она устраивается работать в бар и поступает в вечернюю школу. Но старые знакомые и неразрешенные конфликты из прошлого не отпускают ее. И когда внезапное убийство бросает тень подозрения на Владу, ей приходится бороться не только за свою свободу, но и за право на второй шанс.
Зрителям не обязательно смотреть все сезоны «Новеньких», чтобы понять «Трудную». Оксана Барковская позиционирует проект как новую главу в истории популярной франшизы: «Сериал “Трудная” — это не просто спин-офф проекта “Новенькие”. Это отдельный проект, отдельный сериал, где главная героиня — Влада Туманова. Она появилась в четвертом сезоне и сыграла небольшую, но интересную роль, став основным персонажем, который двигал сюжет. Влада связана с Максом, героем Глеба Калюжного, поэтому зрителям было интересно узнать о ее прошлом».
Съемки молодежной драмы проходят в Твери и Москве. Сериал производится компанией «ДОК-Синема» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
«Когда Оксана Барковская предложила мне поучаствовать в проекте не только в качестве актера, но и в роли креативного продюсера, я, конечно, согласился. Мы внесли правки в сценарий: сделали историю более многослойной, повысили градус конфликта. При этом на съемках я теперь не только в кадре, но и на плейбэке сижу вместе с Оксаной, когда снимаются дубли с моими коллегами, так как мне важно принимать участие и в создании самих сцен прямо на площадке. И конечно, я активно занимаюсь музыкальным оформлением сериала: подбираю саундтреки, звуковой дизайн — все то, что умею делать лучше всего сегодня», — рассказывает Глеб Калюжный.
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