Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Сериал «Ректор»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Премьера драматической саги «Свет в окне» с Марией Куликовой, Марией Лобановой и Дмитрием Миллером состоится 13 мая

7 мая
2024 год

Новости кино >>
7 мая 2024

Премьера многосерийной драматической саги «Свет в окне», главные роли в которой исполняют Мария Лобанова, Мария Куликова и Дмитрий Миллер, состоится 13 мая на «России». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера драматической саги «Свет в окне» с Марией Куликовой, Марией Лобановой и Дмитрием Миллером состоится 13 мая
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

В семье Богдановых круглая дата – братьям-близнецам Егору и Денису (Иван Жвакин) исполняется 30 лет. Их мать Ольга (Мария Куликова) пытается собрать за одним столом всю семью, но ни бывшему мужу Александру (Дмитрий Миллер), ни детям не до праздника. Александр озабочен своими новыми отношениями. Сыну Денису,помимо сложностей с женой Юлей (Анастасия Стежко), грозит скандальное увольнение с телевидения. Младшая дочь Муся (Мария Лобанова) втайне от родителей согласилась на суррогатное материнство, чтобы заработать денег на стартап со своим «бизнес-партнером» Тимом (Владислав Тирон). И только старшая Карина (Саера Сафари) пытается сохранить семейную традицию собираться вместе. И ей удается: на праздник съезжаются три поколения, включая родителей Александра, Нелли (Алена Яковлева) и Бориса (Валерий Афанасьев), и мать Ольги, Веру (Елена Цыплакова). Пустует лишь стул брата-близнеца Егора. Уже 13 лет, как он погиб, и семья распалась.

Трагедия стала причиной развода Ольги и Александра. Каждый переживает горе по-разному. Александр – с помощью нового брака, а Ольга решает уйти в монастырь. Но теперь она вынуждена отказаться от своих планов из-за суррогатного материнства Муси. Женщина, для которой Муся вынашивала ребенка, погибает в автокатастрофе, а ее муж разрывает контракт – без жены ребенок ему не нужен! Столкнувшись с непростым выбором – оставить ребенка или сделать аборт, Муся запускает цепь событий, которые заставят всех членов семьи Богдановых выйти из многолетней спячки и задуматься об истинных причинах своей несчастливой жизни в настоящем.

«У одного из главных персонажей, Ольги, есть ключевая для этой истории реплика: "Если строишь идеальную семью, будь готов, что со временем тебе все начнут врать". Закономерно, что, когда много лет назад в семье Богдановых произошла трагедия, никто ни с кем особо не говорил, не высказал все, что чувствовал, не выяснил. И не обратился за помощью. Все замкнулись в себе. Возможно, поэтому самая младшая из детей, Муся, в итоге решила стать психологом. Мы все еще довольно недоверчиво относимся к психологической помощи в трудных жизненных ситуациях. Кажется, время все расставит по местам. Но это в корне неверно. Травмирующее событие очень сильно влияет на нашу личность, поступки, отношения и всю дальнейшую жизнь. Именно это может стать серьезным препятствием для обретения гармонии и счастья впоследствии. Особенно опасно чувство вины, которое было невыясненным, непроработанным и неотпущенным внутренне. И хотя семья, в нашем случае, вроде бы и не совсем развалилась, а все еще как-то «держится», замкнутость в себе, на фоне трагедии, ведет их по пути неприкрытого эгоизма, отстраненности и безразличия, которые усиливаются с каждым годом», — рассказывает режиссер проекта Роман Нестеренко.

Премьера драматической саги «Свет в окне» с Марией Куликовой, Марией Лобановой и Дмитрием Миллером состоится 13 мая
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По словам Марии Куликовой, у нее и ее персонажа Ольга много общего. «Эта история заинтересовала меня: я обожаю окунаться в семейные отношения, особенно с огромным количеством флешбэков. Это очень тонкий прием, и я люблю его, как зритель, ведь в прошлом героев часто коренятся истоки того, что происходит сейчас. Я играю классическую маму, главу семейства, с большим количеством забот. С Ольгой нас роднит характер: и она, и я – бойцы. Конечно, избавиться от тяжелого прошлого бывает сложно, но мы не сидим сложа руки. Ольга старается переболеть трагической ситуацией и строить свою жизнь дальше, и я пытаюсь делать то же самое: даю себе определенный срок, чтобы пережить драму или трагедию, и, образно говоря, с понедельника начинаю новую жизнь, несмотря ни на что! Чем закончится это у Ольги – скоро увидим, а мои попытки успешны. У меня получилось поменять свою жизнь, и я сейчас чувствую себя хорошо», — признается актриса.

Продюсерами выступают Александр Кушаев и Ирина Смирнова. За визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Александр Горулев, за сценарий — Анна Аносова и Лариса Леоненко.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей»
Телепремьера «Ангелов района» с Анной Михалковой и Александром Робаком состоится 22 апреля
Мария Куликова поборется за семью в мелодраме «Пока брак не разлучит нас»
Поиск по меткам
Россия-1
персоны
Анна АносоваВалерий АфанасьевАлександр ГорулёвИван ЖвакинМария КуликоваАлександр КушаевЛариса ЛеоненкоМаша ЛобановаДмитрий МиллерРоман НестеренкоСаёра СафариИрина СмирноваАнастасия СтежкоВладислав ТиронЕлена ЦыплаковаАлёна Яковлева
фильмы
Свет в окне

фотографии >>
Премьера драматической саги «Свет в окне» с Марией Куликовой, Марией Лобановой и Дмитрием Миллером состоится 13 мая фотографии
Премьера драматической саги «Свет в окне» с Марией Куликовой, Марией Лобановой и Дмитрием Миллером состоится 13 мая фотографии
Премьера драматической саги «Свет в окне» с Марией Куликовой, Марией Лобановой и Дмитрием Миллером состоится 13 мая фотографии
Премьера драматической саги «Свет в окне» с Марией Куликовой, Марией Лобановой и Дмитрием Миллером состоится 13 мая фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Сериал «Ректор»

Скорбим

Вячеслав Бухаров
5 мая ушёл из жизни актёр, музыкант Вячеслав Бухаров.
Александр Горленко
5 мая ушёл из жизни мультипликатор Александр Горленко.

День рождения >>

Владимир Антонов
Дарья Балабанова
Вероника Вернадская
Любовь Германова
Сергей Громов
Леонид Дьячков
Даниил Нетребин
Валерий Панков
Фуркат Файзиев
Энн Бакстер
Марита Бёме
Мари Боймер
Гари Купер
Трэйси Лордс
Брекин Мейер
Радослав Пазура
все родившиеся 7 мая >>

Афиша кино >>

Семь чёрных бумаг
военный фильм, драма
Россия, 2024
Чёрная вдова: Укус смерти
триллер, фильм ужасов
Австралия, США, 2024
Шпион на всю голову
комедия, триллер
США, 2023
Чистильщик бассейнов
детектив, комедия
США, 2023
Бугимен. Царство мёртвых
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2020
Даааааали!
комедия, фэнтези
Франция, 2024
Обитель лжи
триллер
США, 2023
Тревожный звонок
детектив, триллер
Великобритания, 2023
Как я встретил её маму
комедия
Россия, 2024
Красные ленты
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2024
Жить своей жизнью
драма
Франция, 1962
Марс Экспресс
детектив, научная фантастика, приключения, триллер
Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?