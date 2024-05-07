Премьера драматической саги «Свет в окне» с Марией Куликовой, Марией Лобановой и Дмитрием Миллером состоится 13 мая

В семье Богдановых круглая дата – братьям-близнецам Егору и Денису (Иван Жвакин) исполняется 30 лет. Их мать Ольга (Мария Куликова) пытается собрать за одним столом всю семью, но ни бывшему мужу Александру (Дмитрий Миллер), ни детям не до праздника. Александр озабочен своими новыми отношениями. Сыну Денису,помимо сложностей с женой Юлей (Анастасия Стежко), грозит скандальное увольнение с телевидения. Младшая дочь Муся (Мария Лобанова) втайне от родителей согласилась на суррогатное материнство, чтобы заработать денег на стартап со своим «бизнес-партнером» Тимом (Владислав Тирон). И только старшая Карина (Саера Сафари) пытается сохранить семейную традицию собираться вместе. И ей удается: на праздник съезжаются три поколения, включая родителей Александра, Нелли (Алена Яковлева) и Бориса (Валерий Афанасьев), и мать Ольги, Веру (Елена Цыплакова). Пустует лишь стул брата-близнеца Егора. Уже 13 лет, как он погиб, и семья распалась.
Трагедия стала причиной развода Ольги и Александра. Каждый переживает горе по-разному. Александр – с помощью нового брака, а Ольга решает уйти в монастырь. Но теперь она вынуждена отказаться от своих планов из-за суррогатного материнства Муси. Женщина, для которой Муся вынашивала ребенка, погибает в автокатастрофе, а ее муж разрывает контракт – без жены ребенок ему не нужен! Столкнувшись с непростым выбором – оставить ребенка или сделать аборт, Муся запускает цепь событий, которые заставят всех членов семьи Богдановых выйти из многолетней спячки и задуматься об истинных причинах своей несчастливой жизни в настоящем.
«У одного из главных персонажей, Ольги, есть ключевая для этой истории реплика: "Если строишь идеальную семью, будь готов, что со временем тебе все начнут врать". Закономерно, что, когда много лет назад в семье Богдановых произошла трагедия, никто ни с кем особо не говорил, не высказал все, что чувствовал, не выяснил. И не обратился за помощью. Все замкнулись в себе. Возможно, поэтому самая младшая из детей, Муся, в итоге решила стать психологом. Мы все еще довольно недоверчиво относимся к психологической помощи в трудных жизненных ситуациях. Кажется, время все расставит по местам. Но это в корне неверно. Травмирующее событие очень сильно влияет на нашу личность, поступки, отношения и всю дальнейшую жизнь. Именно это может стать серьезным препятствием для обретения гармонии и счастья впоследствии. Особенно опасно чувство вины, которое было невыясненным, непроработанным и неотпущенным внутренне. И хотя семья, в нашем случае, вроде бы и не совсем развалилась, а все еще как-то «держится», замкнутость в себе, на фоне трагедии, ведет их по пути неприкрытого эгоизма, отстраненности и безразличия, которые усиливаются с каждым годом», — рассказывает режиссер проекта Роман Нестеренко.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
По словам Марии Куликовой, у нее и ее персонажа Ольга много общего. «Эта история заинтересовала меня: я обожаю окунаться в семейные отношения, особенно с огромным количеством флешбэков. Это очень тонкий прием, и я люблю его, как зритель, ведь в прошлом героев часто коренятся истоки того, что происходит сейчас. Я играю классическую маму, главу семейства, с большим количеством забот. С Ольгой нас роднит характер: и она, и я – бойцы. Конечно, избавиться от тяжелого прошлого бывает сложно, но мы не сидим сложа руки. Ольга старается переболеть трагической ситуацией и строить свою жизнь дальше, и я пытаюсь делать то же самое: даю себе определенный срок, чтобы пережить драму или трагедию, и, образно говоря, с понедельника начинаю новую жизнь, несмотря ни на что! Чем закончится это у Ольги – скоро увидим, а мои попытки успешны. У меня получилось поменять свою жизнь, и я сейчас чувствую себя хорошо», — признается актриса.
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