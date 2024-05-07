«Пророк», «Буратино», «Горыныч» и еще 12 фильмов получат поддержку Фонда кино

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства. Всего к получению поддержки было утверждено 15 проектов, сообщайте на
сайте
организации.
фото: кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
Было решено поддержать политический триллер
Тимура Алпатова
«
Бейрут
», спортивную драму
Ильи Маланина
об автоспорте «
Битва моторов
», а также музыкальную сказку
Игоря Волошина
«
Буратино
», в которой деревянную куклу сыграет
Виталия Корниенко
. Кроме того, на поддержку могут рассчитывать военная драма с
Владимиром Машковым
«В списках не значился», вторая часть семейного фэнтези «
Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма
», «
Горыныч
» с
Александром Петровым
, фантастический боевик с
Юрой Борисовым
«
Девятая планета
», приключенческая драма
Алексея Сидорова
«
Королева Анна
» и «
Космическая собака Лида
»
Евгения Сангаджиева
.
Также в списке: спортивная ретро-драма
Артема Михалкова
«
Первый на Олимпе
», экшн-триллер продюсера
Федора Бондарчука
«
Пропасть
», «
Пророк. История Александра Пушкина
» с Юрой Борисовым в роли поэта, байопик о Петре Первом с
Александром Горбатовым
«
Рождение империи
», детективная драма о покушении на
Сергея Жукова
«
Руки вверх
» и сиквел «
Чебурашки
».
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