«Пророк», «Буратино», «Горыныч» и еще 12 фильмов получат поддержку Фонда кино

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«В любом хорошем фильме комедия стоит в одном ряду с драмой»: сценарист Никита Лундин и режиссер Дмитрий Невзоров о сериале «Дядя Леша»

Режиссер и сценарист сериала «Дядя Леша» — о том, как придумали историю для Тимофея Трибунцева, о настоящем дяде Леше и о конкуренции в индустрии российских сериалов