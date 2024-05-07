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«Пророк», «Буратино», «Горыныч» и еще 12 фильмов получат поддержку Фонда кино

7 мая
2024 год

Новости кино >>
7 мая 2024
Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства. Всего к получению поддержки было утверждено 15 проектов, сообщайте на сайте организации.

«Пророк», «Буратино», «Горыныч» и еще 12 фильмов получат поддержку Фонда кино
фото: кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Было решено поддержать политический триллер Тимура Алпатова «Бейрут», спортивную драму Ильи Маланина об автоспорте «Битва моторов», а также музыкальную сказку Игоря Волошина «Буратино», в которой деревянную куклу сыграет Виталия Корниенко. Кроме того, на поддержку могут рассчитывать военная драма с Владимиром Машковым «В списках не значился», вторая часть семейного фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма», «Горыныч» с Александром Петровым, фантастический боевик с Юрой Борисовым «Девятая планета», приключенческая драма Алексея Сидорова «Королева Анна» и «Космическая собака Лида» Евгения Сангаджиева.

Также в списке: спортивная ретро-драма Артема Михалкова «Первый на Олимпе», экшн-триллер продюсера Федора Бондарчука «Пропасть», «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в роли поэта, байопик о Петре Первом с Александром Горбатовым «Рождение империи», детективная драма о покушении на Сергея Жукова «Руки вверх» и сиквел «Чебурашки».
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